Santé: Les actes professionnels réacutualisés

Une révision de la nomenclature des actes professionnels en vue d’une tarification harmonisée et équitable dans les structures de santé privées est en gestation. En effet, le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr s’est engagé, en collaboration avec les médecins privés.

« Cette rencontre constitue le point de départ d’un processus d’appropriation de ce référentiel par les services de mon département mais aussi par les autres acteurs concernés. Nous savons que ce n’est pas le premier exercice du genre. Le défi est donc pour nous de procéder différemment, c’est-à-dire avancer plus vite et plus efficacement vers l’adoption d’une nouvelle nomenclature, en adéquation avec les enjeux actuels du système de santé et les préoccupations des professionnels et des usagers », a soutenu le ministre Diouf Sarr qui présidait l’ouverture de la rencontre de partage et de pré-validation de cette nouvelle nomenclature des actes médicaux.

Le ministre a par ailleurs souligné que l’objectif, c’est ’’d’arriver à une tarification harmonisée dans le privé’’. L’initiative prise avec le syndicat des médecins du privé entre dans le cadre de la mise en œuvre « des réformes nécessaires à la construction d’un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne ».