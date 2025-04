Santé productive maternelle et infantile : Le rapport de Countdown révèle des inégalités

Partager Facebook

L’African Population and Health Research Center (APHRC) et the Lancet ont lancé le rapport Countdown Lancet 2025. Ledit rapport révèle des inégalités en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, ainsi que de nutrition.

Reconnaissant l’urgence d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) en matière de santé, ainsi que les cibles spécifiques liées à la santé d’ici 2030, le rapport évalue si la dynamique nécessaire pour atteindre ces objectifs a été maintenue, accélérée, stagnée ou régressée par rapport à la période des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) (2000-2015). Le rapport révèle que bien que la plupart des indicateurs de santé et des indicateurs connexes continuent de progresser, un ralentissement notable du taux d’amélioration a été observé après 2015, bien en deçà du rythme requis pour atteindre les cibles des ODD à l’horizon 2030. Un rythme lent contraste fortement avec la grande convergence attendue en matière de santé, qui aurait dû se traduire par des réductions drastiques de la mortalité et des inégalités dans les domaines de la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. Cette convergence était fondée sur l’hypothèse que les progrès spectaculaires réalisés durant la période des OMD se poursuivraient sans relâche. Cependant, de multiples menaces externes et internes doivent être traitées pour préserver les acquis en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ainsi que de nutrition, et pour accélérer les progrès dans ces domaines. En outre, un écart important persiste entre l’Afrique subsaharienne, notamment l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, et les autres régions du monde pour de nombreux indicateurs. Selon le rapport, cela appelle à une priorisation accrue des efforts dans ces régions

Dégradation du contexte de santé des femmes, des enfants et des adolescents

Le programme mondial de santé et de développement, en particulier dans les domaines de la santé génésique, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente (SRMNIA), ainsi que de la nutrition, fait face à de puissants vents contraires. Le rapport 2025 montre que les tendances économiques constituent une préoccupation majeure, notamment le ralentissement de la croissance économique, la stagnation de la réduction de la pauvreté, et une crise majeure de la dette. En 2021, 25 des 43 pays d’Afrique subsaharienne disposant de données ont dépensé davantage pour le service de la dette extérieure publique que pour la santé. Par ailleurs, le rythme des progrès en matière d’éducation et d’égalité des sexes a ralenti depuis 2015.

De plus, un nombre croissant de pays sont touchés par des conflits armés, avec une augmentation significative des décès liés aux combats. En 2022, on estime que 327 millions de femmes et 507 millions d’enfants vivaient à proximité de zones de conflit, une hausse par rapport à 2015. Par ailleurs, le nombre de femmes et d’enfants de moins de 18 ans déplacés en raison de conflits est passé de 46,3 millions en 2015 à 80,7 millions en 2023. L’insécurité alimentaire s’est également aggravée au cours de la période des ODD, alimentée par la pandémie de COVID-19, la volatilité économique et les conflits armés. Le changement climatique représente une menace grave pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents, en raison de ses conséquences, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes, la destruction des infrastructures, l’aggravation de l’insécurité alimentaire, l’émergence de nouvelles maladies et la modification des modes de transmission des maladies. Ces crises et ces défis sont amplifiés par de profondes inégalités, tant entre les pays qu’à l’intérieur de ceux-ci, et ils y contribuent souvent. Les femmes, les enfants et les adolescents vivant dans les environnements sociaux et économiques les plus défavorisés, où s’entrecroisent de multiples dimensions de l’inégalité, sont les plus vulnérables aux impacts de ces défis.

Progrès en matière de mortalité et d’état nutritionnel, mais lenteur dans l’atteinte des objectifs des ODD

L’analyse s’est concentrée sur la mortalité maternelle et les décès survenant entre 28 semaines de gestation et 20 ans, reconnaissant l’importance des deux premières décennies de la vie pour la constitution du capital humain. Bien que la mortalité dans ces groupes d’âge ait globalement continué de diminuer au cours de la première moitié de la période des ODD, les taux annuels moyens de réduction de la mortinatalité, de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et adolescente dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, entre 2016 et 2022, étaient généralement de l’ordre de 2 à 3%. Ce rythme de baisse est nettement inférieur à celui observé entre 2000 et 2015 et reste bien en deçà du niveau requis pour atteindre les cibles des ODD. Ces objectifs de mortalité apparaissent particulièrement éloignés pour les pays d’Afrique subsaharienne. Les exceptions notables incluent les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, qui ont déjà atteint les cibles des ODD en tant que groupe, ainsi que l’Asie du Sud, où la mortalité a continué de diminuer rapidement, notamment celle des moins de cinq ans. La mortalité due aux principales causes infectieuses de décès chez les enfants, comme les maladies respiratoires aiguës et la diarrhée, a continué de baisser à l’échelle mondiale, à l’exception du paludisme. Cependant, la part des décès de moins de 20 ans survenant pendant la période néonatale a augmenté dans toutes les régions, les taux de mortalité néonatale diminuant plus lentement que ceux des âges plus avancés. La naissance prématurée demeure la principale cause de ces décès néonatals.

La dénutrition chez les enfants, les adolescents et les femmes a reculé dans la plupart des régions et groupes de revenus au cours de la période des ODD, à un rythme similaire à celui observé pendant la période des OMD dans les pays à faible revenu et en Afrique subsaharienne. En revanche, elle s’est accélérée dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et en Asie du Sud. Malgré ces progrès, la plupart des pays n’ont pas réussi à atteindre les cibles des ODD. Le manque de progrès dans la réduction de la prévalence de l’insuffisance pondérale à la naissance est particulièrement frappant.

Diminution de la priorité accordée à la santé génésique, maternelle, néonatale, infantile et infantile et du financement de la nutrition à l’échelle mondiale

L’aide à la santé génésique, maternelle, néonatale et infantile a augmenté lentement après 2015, mais a diminué en 2020-2021, probablement en raison d’un déplacement du financement vers la réponse à la pandémie. Au cours des périodes OMD et ODD, les grands donateurs traditionnels sont restés pour l’essentiel stables. Depuis 2015, le ciblage de l’aide vers les pays ayant des besoins de santé plus importants est resté à un niveau similaire en 2015. Le flux d’aide des donateurs doit être considéré à la lumière des obligations paralysantes du service de la dette auxquelles de nombreux pays sont confrontés, ce qui a de graves répercussions sur leur capacité à financer adéquatement les services de santé pour la SRMNIA et la nutrition.

Une série de facteurs externes et internes ont réduit la priorité accordée à la santé génésique, néonatale et infantile à l’échelle mondiale à l’ère des ODD. Si la plupart des analyses suggèrent que la COVID-19 a évincé le financement de la SRMNIA, les données et les perceptions sur les effets du plaidoyer et du financement de la couverture sanitaire universelle sur la SRMNIA et la nutrition sont mitigées. Le contexte plus large de restriction de l’espace budgétaire, le changement climatique, les guerres en Ukraine et à Gaza et le déclin de l’engagement envers le multilatéralisme ont également atténué la visibilité de la SRMNIA. Le sous-financement des plateformes de coordination combiné à l’absence d’un cadre unifié convaincant a contribué à la fragmentation de la communauté SRMNIA et, par conséquent, à une moindre collaboration pour soutenir l’ensemble du continuum de soins. Le défi à venir pour la communauté SRMNIA est de développer un cadre convaincant dans un contexte modifié qui inspirerait une action unifiée de tous les partenaires, des organisations locales aux acteurs internationaux.

Conclusion

Un large éventail de problèmes interconnectés a contribué à un ralentissement général des progrès en matière de SRMNIA et de nutrition au cours de la première moitié de l’ère des ODD, avec des variations notables selon les régions et les groupes de revenus des pays.

Les analyses de ce rapport alimentent le dialogue et les actions nécessaires pour accélérer les progrès en matiere de santé des femmes, des enfants et des adolescents. Cinq grands axes ont été identifiés à savoir de cibler particulièrement l’Afrique subsaharienne, renforcer les systèmes de santé pour la SRMNIA et la nutrition, préserver les progrès face aux crises, le suivi et redevabilité et de revitaliser la SRMNIA et la nutrition

NGOYA NDIAYE