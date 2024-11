Santé Publique: « Médecins Sans Frontière » suspend ses activités en Haïti

Partager Facebook

L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé mardi qu’elle suspendait ses opérations en Haïti à la suite d’une nouvelle vague de violence.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, MSF a déclaré que son personnel avait été menacé par la police. L’ONG rappelle que le 11 novembre, une ambulance a été attaquée, entraînant la mort d’au moins deux patients et le harcèlement du personnel. Dans la semaine qui a suivi, la police haïtienne a arrêté plusieurs véhicules de MSF et a menacé le personnel de mort ou de viol.

Le chef de la mission MSF en Haïti a déclaré que si le personnel est habitué à travailler dans des conditions difficiles, « lorsque les forces de l’ordre deviennent une menace directe, nous n’avons pas d’autre choix que de suspendre nos activités ». L’activité des gangs s’est poursuivie mercredi avec des coups de feu et de la fumée provenant de maisons en feu et de barrages routiers après la dernière poussée qui a commencé en début de semaine lorsque les gangs ont lancé une nouvelle attaque sur la capitale haïtienne, ciblant une communauté huppée de Port-au-Prince où des hommes armés ont affronté les résidents qui se sont battus côte à côte avec la police.

Ulrika Richardson, coordinatrice résidente et humanitaire des Nations unies en Haïti, a déclaré que les événements de lundi et mardi indiquaient que les gangs avaient l’intention « d’acquérir plus de territoire dans la capitale ». Cette attaque survient quelques jours après que la violence des gangs a forcé la fermeture du principal aéroport international d’Haïti pour la deuxième fois cette année, alors que le pays a prêté serment à un nouveau premier ministre à la suite de luttes politiques intestines.

L’organisation humanitaire interrompra les admissions et les transferts de patients dans ses cinq centres médicaux à partir de mercredi, un coup dur pour un pays où les soins médicaux sont extrêmement limités. Christophe Garnier, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti, a déclaré que l’organisation s’engageait à fournir des soins de santé : « Nous sommes désolés et profondément préoccupés par cet impact, mais nous pensons également qu’il n’y a pas d’autre moyen d’arrêter cette violence à notre encontre », a déclaré M. Garnier.

La dernière attaque a été menée par le groupe Viv Ansanm, dont le porte-parole, Jimmy Chérizier, chef de gang et ancien policier d’élite, a annoncé le plan dans une vidéo publiée sur les médias sociaux. La violence des gangs a forcé plus de 20 000 personnes à fuir Port-au-Prince ces derniers jours, selon l’ONU. Elles s’ajoutent aux 700 000 personnes qui se sont retrouvées sans abri ces dernières années à cause de la violence.