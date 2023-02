Scandale des fond « FORCE COVID »:  Des DAGE, comptables et gestionnaires visés, les ministres épargnés

Au moment où la plupart des Sénégalais s’attendaient à une reddition des comptes sans exclusive, sur la gestion des Fonds Force Covid, à l’arrivée, seulement 11 mis en cause ayant des responsabilités de DAGE, gestionnaire et comptable sont concernés par l’enquête ouverte par le parquet. En termes plus explicites, aucun ordonnateur de dépense n’a été épinglé.

Dans le dernier communiqué du Parquet de Dakar, il a été relevé que l’analyse des informations contenues dans le rapport accablant de la Cour des comptes, « fait présumer de potentielles violations de la loi et l’existence d’infractions pénales, notamment des atteintes aux deniers ».

A cet titre, les Officiers de police judiciaire (Opj) sont priés de signaler « toute personne dont la responsabilité peut être engagée de façon indiscutable, pour une quelconque infraction en rapport avec les faits dénoncés » et ces dernières seront « rigoureusement traduites devant les juridictions et punies conformément à la loi ». Seulement, dans cette affaire qui défraie la chronique, seuls des exécutants sont visés dans la procédure judiciaire, aucun ministre, ordonnateur de dépense n’est inquiété. Pour les infractions présumées, seuls les DAGE, comptables et gestionnaires seront traqués. Il s’agit notamment de Lamine Diallo, officiant comme comptable de l’hôpital de Kaffrine, poursuivi pour défaut de production de pièces justificatives de dépenses pour 45 millions F Cfa.

Aliou Sow qui est le DAGE du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, est quant à lui, accusé de surfacturation sur le prix du riz pour 2 milliards 749 millions 927 mille 498 F Cfa. Ensuite vient Ndiamé Ndiaye, ci-devant directeur du Fonds d’impulsion de la Microfinance, qui fera face aux enquêteurs pour non justification d’un montant de 11 millions 191 mille 532 F Cfa. Mouhamadou Sène également DAGE du ministère de la Jeunesse, inquiété à cause d’une surfacturation sur le prix du gel hydro alcoolique, pour 41 millions 217 mille 580 F Cfa. Il y’a aussi Madeleine Suzanne Lô, DAGE du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, visée pour une surfacturation sur le prix du produit hydro alcoolique pour 805 000 F Cfa.

Mouhamadou Bamba Amar qui travaille comme aide-comptable au ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, est également dans le lot des personnes incriminées pour retraits répétitifs d’importantes sommes en espèces, entre 2020 et 2021, à partir du compte ouvert à la BOA, pour la promotion des Petites et Moyennes industries. Ndèye Aminata Loum Ndiaye aussi DAGE du ministère du Développement industriel et des petites et Moyennes industries, fera le déplacement à la DIC, en même temps que Moustapha Diop, gestionnaire du compte dédié à l’appui des Petites et Moyennes entreprises ouvert à la BOA. Ils sont accusés d’avoir créé des conditions de paiement douteuses, des dépenses d’acquisition de masques pour 2 milliards 500 millions F Cfa. Djiby Diakhaté, DAGE du ministère de la Famille, pour défaut de justification de dépenses pour 36 millions 147 mille 500 F Cfa.

Le DAGE du ministère de la Communication et de la Culture Léon Nzalé est aussi cité dans le coût pour défaut de justification de dépenses pour 1 milliard 120 mille F Cfa. Et enfin Alassane Diallo, DAGE du ministère des Mines et de la Géologie, convoqué pour un paiement de services non exécutés. Il faut cependant préciser que ces postes de responsabilité sont ceux que les mis en cause occupaient durant la période de la pandémie de Covid-19.