Scandale : Trois chinois aspergent d’acide et d’essence sur un pêcheur Sénégalais

Le mal ne s’incarne pas seulement sur la terre. il s’étend jusque dans les eaux. Trois marins chinois ont aspergé d’acide et d’essence à un pêcheur sénégalais qui se nomme Maguette Mbaye.

Trois marins chinois du nom de Chu Zhentao, Zhang Weijian et Hu Honglu, âgés respectivement de 47, 23 et 52 ans, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, pour avoir aspergé d’acide un pêcheur sénégalais en pleine mer. Le pêcheur Maguette Mbaye et ses collègues à bord de leur pirogue ont été sommés par les marins chinois de quitter la zone de pêche.

Courroucés par le refus formel, les marins chinois ont aspergé Maguette Mbaye d’essence et d’acide, le brûlant gravement brûlures au visage et au corps. Sachant que la pirogue était proche de la Gambie, les autres pêcheurs ont conduit Maguette Mbaye à l’hôpital “Edwards Francis Small Teaching Hospital” où il recevra les premiers soins.

Pour étouffer le scandale, «Sénégal Pêche», qui exploite le navire «Soleil», à bord duquel se trouvaient les Chinois, a tenté d’acheter le silence de la victime avec 7 millions. Voila un fait qui révèle encore la complexité de certaines autorités sénégalaises à défendre leurs compatriotes. Maguette a été aspergé ‘acide et d’essence par des chinois et elles veulent faire l’affaire. Au nom de quoi ?