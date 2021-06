Schumacher ruinée?

La famille de l’ex-champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher serait-elle ruinée ? Après la mise en vente de leur résidence en Suisse, la famille de l’ancien pilote a décidé de se séparer d’un autre bien cher aux yeux du célèbre champion de Formule 1.

Il s’agit de son véhicule de course, la Jordan Ford 191, avec laquelle il a fait ses débuts en Formule 1. Des débuts qui remontent à 1991, lors du Grand Prix de Belgique. Autant dire qu’outre la valeur financière, cette monoplace a une valeur particulièrement sentimentale pour l’ancien pilote.

Mais au-delà de cela, sa famille compte bien la vendre et elle l’a déjà mise en vente sur un site de vente de voiture. Et aucun prix de vente n’a toutefois été dévoilé. Mais selon des sources, sa valeur est estimée à plus de 1,25 million de livres sterling. Les fans les plus fortunés du septuple champion de Formule 1 devraient donc se l’arracher.

Cette vente devrait permettre à la famille de souffler un peu. Il faut dire que les soins médicaux de Michael Schumacher coûtent très chers. Ils s’élèveraient à 10,2 millions d’euros par an.