Science : La salive d’un ver peut aider à décomposer le plastique

Des chercheurs espagnols affirment avoir découvert dans la bave du ver de cire des substances chimiques qui décomposent le polyéthylène, un matériau résistant et durable. Les chercheurs affirment qu’une heure d’exposition à la salive dégrade le plastique autant que des années passées à l’extérieur. Les scientifiques espèrent que cette percée conduira à de nouvelles approches naturelles pour lutter contre la pollution plastique. Des chercheurs ont découvert dans la bave de ver de cire deux enzymes capables de dégrader le polyéthylène. Ils estiment que c’est la première fois qu’un agent aussi efficace est trouvé dans la nature.

Ce matériau est l’une des formes de plastique les plus utilisées, représentant environ 30 % de la production. Il est utilisé pour un large éventail de matériaux, notamment des articles durables tels que les tuyaux, les revêtements de sol et les bouteilles, mais aussi dans les sacs et les récipients alimentaires. Ce plastique est dense et se décompose très lentement dans la nature, car il est très résistant à l’oxygène.