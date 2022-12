Sciences: Les 10 plus grandes découvertes archéologiques de 2022

Dans les anciennes civilisations, beaucoup d’objets de la vie quotidienne étaient conçus en os. Leur étude par des archéologues permet de comprendre en détail le quotidien de nos ancêtres. L’Inrap (institut national de Recherches archéologiques préventives) nous en dit plus au cours de ce documentaire. Après des ralentissements en ce qui concerne les fouilles, dus aux confinements de 2020 et 2021, les archéologues ont pu retourner sur le terrain pour continuer leurs recherches. 2022 a par conséquent été une belle année de fouilles dans le monde entier. Retour sur dix découvertes intéressantes.

Les dix découvertes 2022 que nous vous présentons ne sont qu’une petite sélection au regard de tout ce qui a pu être exhumé volontairement ou accidentellement cette année. Suite à l’incendie dramatique de 2019 de Notre-Dame, un grand chantier de restauration mais également de fouilles a été entrepris pour mieux accompagner les travaux en cours. En 2022, les équipes de l’Inrap, en charge du diagnostic archéologique et des fouilles, ont découvert des éléments du jubé médiéval, des sculptures et surtout deux sarcophages en plomb. L’ouverture des deux sarcophages s’est déroulée au CHU de Toulouse en novembre 2022, l’un contient le corps de Antoine De La Porte né en 1627 et mort en 1710, l’autre est un inconnu. De quoi mieux comprendre la vie et la mort de ces personnes aisées par le biais d’études approfondies de leurs squelettes.

Italie : 24 statues de bronze étrusques en Toscane

Une très belle découverte de 2022, 24 exceptionnelles statues de bronze ont été sorties de terre en Italie. Parfois fondues au fil du temps, les statues de bronze font partie des objets rares du monde archéologique. Celles-ci ont été découvertes dans l’ancien bassin d’une source et donnent de premières indications sur une période de transition entre le monde étrusque et le monde romain. En effet, cette découverte pourrait permettre de mieux comprendre des transitions de croyance également car on y trouve des représentations d’Apollon, d’Hygie, mais aussi des ex-voto représentant des parties anatomiques, signe d’une volonté de guérir en ce lieu thermal aux eaux potentiellement curatives.

Antarctique : l’épave de l’Endurance a été retrouvée au fond de l’océan

L’annonce de la découverte de cette étape mythique a excité tous les passionnés d’histoire navale et d’exploration. En novembre 1915, le trois-mâts de Sir Ernest Shackleton coule à jamais après avoir été littéralement écrasé par les glaces de l’Antarctique. En 2022, l’épave est repérée à 3 008 mètres de profondeur dans une eau glaciale. L’annonce a été faire par voie de communiqué de presse, et on découvre grâce aux clichés une épave en bon état qui se tient droite au fond de l’océan. Les recherches continuent à l’heure actuelle mais une telle découverte reste toujours émouvante.

Chine : le masque d’or funéraire de Zhengzhou

En 2021, un masque funéraire en or avait déjà été à l’origine de nombreux articles, celui de Sanxingdui tant ce dernier était exceptionnel. En 2022, un autre masque a été découvert sur le site de Zhengzhou à l’occasion de fouilles ayant pour objectif de mieux comprendre l’évolution de la civilisation chinoise ancienne. Ce qui en fait une découverte exceptionnelle, c’est que ce masque remonterait à la dynastie Shang de 1600 à 1046 avant notre ère. Un exemplaire très ancien au regard de tous les masques qui ont pu être découverts jusqu’à maintenant.

Canada : la plus ancienne pièce d’or anglaise retrouvée

Une découverte tout à fait passionnante sur une plage du Canada : une pièce en or bien plus ancienne que celles qui étaient déjà connues jusqu’à présent et surtout antérieure aux dates d’arrivée des Anglais. Comment cette pièce a-t-elle pu arriver sur place alors que les Britanniques n’y étaient officiellement pas encore ? Remise en question des dates officielles ou perte de pièce par un colon tête en l’air ? Nous vous expliquions cela dans un article dédié à la découverte.

Égypte : 250 sarcophages découverts à Saqqarah

Ces dernières années ont été riches en découvertes à Saqqarah, en 2022, 250 sarcophages, 150 statuettes et un papyrus de neuf mètres de long ont été exhumés. Le site est majeur dans la compréhension des usages funéraires égyptiens anciens ainsi que des différences de traitement en fonction des classes sociales. Une des petites statuettes a été désignée comme étant une possible représentation de Imhotep, personnage majeur de l’histoire égyptienne dont le tombeau reste à découvrir…