Sécurité Nationale : La défense nationale, une priorité extrême !

Le défilé du 04 avril s’est sur le Boulevard tout récemment rebaptisé Mamadou Dia, le Grand Maodo. L’Armée a eu droit aux honneurs de la Nation comme à chaque défilé dans le respect de ses traditions de patriotisme, de rigueur, de discipline et de sacrifice. Le Chef de l’Etat a mis l’accent sur l’attention particulière qu’il porte à la défense nationale. Et il a raison. Car, à en juger par le nombre de défis sécuritaires qui nous assaillent, on peut facilement avancer que la défense doit être portée au rang de priorité extrême.

Le Djihadisme frappe beaucoup de nos États-voisins au point de menacer leur existence. Les rébellions font légion sur le continent et des pays comme la République démocratique du Congo (Rdc) sont en pleine tourmente.

Alors, le Sénégal doit se préparer au maximum pour faire face à toutes les éventualités. Il n’y a rien de plus grave et humiliant que d’être agressé et de ne pas pouvoir se défendre par soi-même. Car, aucun pays ne viendra faire la guerre à votre place. Il faut savoir compter sur ses propres forces et sur sa logistique. Nos hommes doivent être prêts avec une formation et des entraînements à la hauteur des missions. Rien ne doit être négligé à ce propos.

Les pays qui l’ont fait sont en train d’en payer le prix fort. Une Armée doit être professionnelle, capable de faire la guerre et de la gagner. Pour cela aussi, il faudra du matériel et du renseignement.

Donc, il est heureux que le Sénégal s’engage dans l’assemblage et le montage de véhicules militaires. Ces efforts doivent être poursuivis à tous les niveaux pour une Armée beaucoup plus équipée. Il est heureux alors que les autorités en soient vraiment conscientes et s’engagent sur cette voie. Car, négliger la défense, c’est se mettre en danger. Hors, l’Etat et les citoyens doivent toujours être en sécurité. Et pour cela, la bonne tenue de notre Armée est, en soi, un outil de dissuasion.

Assane Samb