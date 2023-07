Sécurité sanitaire mondiale: Le Sénégal adopte les 19 piliers du RSI

Le ministre de la santé et de l’action sociale a clôturé l’atelier national de l’évaluation externe conjointe du Règlement sanitaire international(RSI). Selon Dr Khemess Ngom Ndiaye, le Sénégal tient, à la lumière des résultats et des recommandations de cette évaluation conjointe, l’opportunité de renforcer concrètement les capacités de son système de santé pour mieux prévenir, détecter, se préparer, et riposter efficacement contre toute menace de santé publique qu’elle soit naturelle, accidentelle ou provoquée ; biologique ou industrielle; afin de la circonscrire et l’éradiquer, et, chemin faisant, éviter sa propagation internationale. « Une telle circonstance est remarquable à plusieurs niveaux.

D’abord, elle survient au lendemain de la déclaration de l’OMS (en début mai 2023)portant levée de l’urgence sanitaire mondiale que représentait la pandémie Covid-19 qui a duré un peu moins de quatre ans », dit-elle. Elle rappelle que les maladies à potentiel épidémique se déclarent de plus en plus fréquemment dans différentes parties du monde comme Ebola, Choléra, Variole du singe, Dengue,Fièvre Lassa, Fièvre Crimée Congo,Chikungunya,etc. « Comme pour alourdir la menace, le recul des performances des programmes élargis de vaccination dans le monde et qui n’ont pas épargné pas le Sénégal exposent à nouveau nos populations face à la poliomyélite, à la rougeole et à la fièvre jaune notamment.

Puis, au-delà des crises sanitaires d’origine biologique, notre planète est en pleine confrontation avec les changements climatiques susceptibles d’affecter durablement la sécurité sanitaire mondiale.

Ces dérèglements deviennent des préoccupations qui nécessitent une préparation permanente pour détecter et riposter efficacement contre les catégories d’urgences sanitaires auxquelles ils pourraient donner naissance », laisse-t-elle entendre. Elle liste les tremblements de terre et les conflits armés également des formes de menaces de la santé publique car à partir de leur foyer d’éclosion, leurs conséquences sanitaires sont susceptibles d’impacter presque partout dans le monde. »

La fréquence des crises sanitaires de grande envergure sera de plus en plus favorisée et amplifiée par la mondialisation et ses répercussions sur le bouleversement de l’équilibre du monde microbien chez les humains comme chez les animaux, le transport, l’agriculture et l’industrie alimentaire. Au demeurant, les pays du monde devraient donc se tenir prêts, pour protéger solidairement les communautés contre les différentes formes de catastrophes », préconise-t-elle.

Et d’ajouter : »Ainsi, à travers cette phase cruciale que nous venons de franchir pour fortifier et consolider les dix-neuf(19) piliers du RSI, le Sénégal administre une fois encore la preuve de l’importance du programme de sécurité sanitaire mondiale pour notre gouvernement. Cet engagement est renouvelé pour favoriser l’intégration des secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale en vue de bâtir ensemble des synergies d’actions contre les menaces récurrentes de santé publique.

L’objectif final reste de protéger la santé et le bien-être des populations ». Elle est d’avis que l’achèvement du processus de l’évaluation externe conjointe du RSI (2005) dans le pays, menée sans complaisance ni autosatisfaction, va indéniablement renforcer le positionnement du Sénégal dans la coopération sanitaire internationale. Elle engage toutes les parties prenantes à se soumettre de façon diligente un plan d’action national de sécurité sanitaire, multisectoriel et pertinent. « La mise en œuvre future de celui-ci consacrera de façon accrue le renforcement de nos capacités nationales à appliquer de façon adéquate les dispositions du RSI », conclut-elle.