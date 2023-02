Séisme en Turquie: La psychose chez les étudiants sénégalais en Turquie 

Avec le drame qui secoue la Turquie, nombreux sont les étudiants sénégalais vivant dans ce pays qui semblent avoir perdu le nord. Ces derniers lancent un Sos aux autorités pour la mise en place d’un numéro vert. L’Ong Horizons sans frontières réclame une cellule de crise.

Les Sénégal vivant en Turquie vivent dans une psychose indescriptible. Avec ces séismes qui ont secoué le pays, certains n’ont pas manqué de lancer un Sos à l’endroit des autorités. Selon Baldé, leur représentant dans l’une des villes, bien qu’ils soient épargnés, c’est toujours le branle-bas de combat. « Nous sommes inquiets de la situation car la tension est vive. Mais il existe des étudiants qui viennent d’arriver dans ce pays et qu’il faut accompagner», déclare-t-il.

Avec ces 11 années passées dans ce pays, il explique avoir l’expérience de ces genres de catastrophes. Il se prépare au quotidien. « J’ai un sac où je mets de choses utiles et nécessaires. Il contient juste de quoi survivre en cas de catastrophes. J’y ai mis de l’eau, une torche et des biscuits. Et je change son contenu toutes les deux semaines », révèle ce dernier.

Les Sénégalais qui sont en Turquie sont solidaires. Une manière de venir en aide aux populations touchées et d’appuyer à leur manière les étudiants de ce pays. D’autres ont envoyé de l’argent mais Il existe certes des Sénégalais, victimes. Des blessés au nombre de quatre mais pris en charge. Interpellé sur la question, le directeur des Sénégalais de l’extérieur indique que les étudiants sont en état d’alerte. Des étudiants vivant à Istanbul ont lancé eux-aussi des Sos aux autorités. « Chaque années, ces tremblements sont notés. Que les autorités nous aident car il y a des étudiants d’autres pays qui interpellent leur ambassade pour une aide», crient ces derniers.

Pour Boubacar Sèye de Horizons sans frontières, la désolation est grande surtout dans les zones sinistrées. « Beaucoup de nos compatriotes sont en Turquie et vivent dans ces villes. Depuis hier, il y a eu beaucoup d’alertes. Alors il faut une cellule de crise pour que les familles puissent s’enquérir des problèmes des étudiants en Turquie et que les autorités leur apportent toute l’aide nécessaire. »

Hier, le bilan dépassait les 11 700 morts. De nombreuses personnes ont de nouveau dormi sous des températures glaciales, dans leurs voitures ou dans la rue, craignant de retourner dans les bâtiments qui ont été secoués par un séisme. Les autorités sénégalaises disent suivre de très près l’évolution de la situation dans ce pays où l’aide internationale est plus que sollicitée.