Semaine de la petite enfance: Les acteurs invités à poursuivre la réflexion et les engagements

Les rideaux sont tombés sur la 15e édition de la petite enfance et de la case des Tout-Petits (SNPECTP) célébrée du 14 au 20 décembre 2021. La Semaine a été une opportunité pour se pencher sur les défis et les contraintes du sous-secteur aujourd’hui marqué par certains indicateurs qu’il urge d’adresser davantage sous l’angle de la performance.

La quinzième édition de la SNPECTP s’inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs culturelles nationales, à travers le thème : « Täggat tuut tänk yi cisunuy jikko yu rafet ngir waajal sennug ubbiku ci àduna élèg ». L’éducation aux valeurs et à la citoyenneté constituent un volet important dans la prise en charge des tout-petits au niveau des structures de développement intégré de la petite enfance, notamment les cases des tout-petits, les écoles maternelles, les garderies ou centres d’éveil communautaires.

Selon la directrice nationale Maimouna Cissoko Khouma, l’agenda relatif aux soins attentifs (2016-2030), en droite ligne des Objectifs de la SNPECTP permet donc de mobiliser, chaque année, sept jours durant, tous les acteurs autour d’un thème, pour échanger et partager des expériences sur une problématique de la petite enfance. Moment phare de la petite enfance, la Semaine offre l’opportunité de se pencher sur les défis et les contraintes du sous-secteur aujourd’hui marqué par certains indicateurs qu’il urge d’adresser davantage sous l’angle de la performance, notamment, le relèvement du taux brut de préscolarisation (17,3% en 2020), à travers la diversification des offres, et surtout leur adaptation aux réalités socioculturelles de nos communautés, entre autres.

Pour le Directeur de cabinet du Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants , la rencontre leur donne l’occasion de se pencher sur la problématique de l’éducation aux valeurs dans la prise en charge de la petite enfance, objet du thème retenu pour la quinzième édition SNPECTP: « Tàggat tuut tànk yi ci sunuy jikko yu rafet ngir waajal sennug ubbiku ci àdduna ëllëg », autrement dit « Eduquer les tout-petits dans nos valeurs afin de préparer leur ouverture au monde ». « Ce thème s’inscrit dans la poursuite de la réflexion sur le capital humain dont le Sénégal a besoin pour réaliser son émergence. En effet, au moment où l’on constate de plus en plus d’incidents et de comportements aux antipodes de nos valeurs, l’opportunité qu’offre la SNPECTP est saisie pour échanger mais aussi sensibiliser les communautés sur la nécessité de recourir à nos valeurs. Toutefois, la réalisation de cet objectif nécessite la définition, au préalable, des stratégies à mettre en œuvre par les différents acteurs qui interviennent dans le sous-secteur », dit-il.

Ainsi, cette journée de réflexion a pour but d’amener les participants à développer des stratégies de renforcement de l’intégration des valeurs culturelles nationales dans la prise en charge des tout-petits. La décision de boucler la réflexion par les engagements des acteurs et partenaires pour la mise en œuvre des stratégies qui seront définies, demeure pertinente, pragmatique et contribuera à assurer le suivi des résultats de cette journée.

DJANGA DIA