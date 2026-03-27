Semaine nationale de la jeunesse : Le président de la République attendu à Thiès, lundi

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Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, va présider lundi, à Thiès, le lancement officiel de la Semaine nationale de la jeunesse, a annoncé, le maire de la capitale du rail, Babacar Diop.

Le président Bassirou Diomaye Faye sera deux fois à Thiès, dans la même semaine, le lundi 30 mars d’abord, le 4 avril ensuite, jour du défilé de la fête de l’indépendance, a notamment déclaré l’édile.

Il a ajouté que les festivités marquant l’anniversaire de l’indépendance du Sénégal vont se clôturer le 5 avril, “avec le grand concert que va animer Wally Seck à la Promenade des Thiéssois”.

Babacar Diop tenait un point de presse, jeudi, à l’hôtel de Ville, en compagnie de l’artiste Wally Seck, en prélude du concert que ce dernier doit animer le 5 avril dans la cité du rail.

“Je rappelle que Thiès non seulement accueille la fête nationale, mais accueille aussi la Semaine nationale de la jeunesse”, a précisé Babacar Diop, annonçant l’organisation d’une randonnée pédestre samedi, et le 1-er avril, d’une veillée culturelle avec les artistes traditionnels locaux des différentes ethnies.

“Chaque ethnie va montrer une facette de sa culture”, a-t-il détaillé.

Selon lui, il s’agit là de “spectacles que la Ville de Thiès offre à la jeunesse et à la région de Thiès, mais également à toute la jeunesse du Sénégal”.