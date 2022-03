Sénégal-Egypte: La ruée vers les lasers

S’il y avait une liste d’articles interdits aux supporters pendant le match Égypte-Sénégal de ce vendredi, notamment des pointeurs laser, des pots de peinture, des feux d’artifice, des torches, des cigarettes, des klaxons bruyants, des outils tranchants et des récipients et tasses en verre ou en métal, l’alcool, le matériel à caractère raciste, le matériel promotionnel ou publicitaire et les balles de toutes sortes sont interdits, la sécurité égyptienne n’a pas obtenu un résultat positif. Des pointeurs laser ont été utilisés au vu de tout le monde sur les joueurs sénégalais, particulièrement au niveau des yeux. Et pour ce match retour au Sénégal mardi prochain, les supporters des Lions comptent leur rendre la pareille. Les Sénégalais comptent se procurer 45.000 lasers pour aller au stade et ennuyer les joueurs égyptiens comme on a fait pour les Sénégalais hier au stade du Caire. A la guerre comme à la guerre, le nouveau slogan sénégalais.

Articles similaires