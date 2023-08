Sénégal-Gambie: L’espace sénégambien doit être une réalité répondant aux aspirations des deux peuples (Macky Sall)

Le président Macky Sall a réitéré, mardi à Banjul, l’importance de faire de l’espace sénégambien une réalité se situant à la hauteur des aspirations de paix, de sécurité et de progrès économique. ‘’Ensemble, nous voulons que l’espace sénégambien soit une réalité à la hauteur des aspirations de nos peuples à vivre en paix et en sécurité, dans la stabilité, le progrès économique et l’harmonie sociale’’, a-t-il déclaré lors de la 3e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. La réunion se tient dans la capitale gambienne en présence des chefs d’Etat des deux pays. ‘’Nous sommes une seule et même famille. Le partage colonial nous a divisés en deux pays, mais, ni ce partage, ni rien d’autre ne peut nous séparer’’, a dit le chef de l’Etat sénégalais.

Dans un discours dont copie a été transmise à la rédaction, Macky Sall a ajouté : ‘’A Dakar comme à Banjul, à Serrekunda comme à Tambacounda, notre vécu quotidien, nos traditions ancestrales, nos contes et légendes, nos rites et mythes sont les mêmes.

Voilà pourquoi nous avons l’obligation familiale de conforter et perpétuer cet héritage ancestral, génération après génération’’. Il a souligné que cela consacrait le sens du Secrétariat permanent sénégalo gambien et de ce Conseil présidentiel bilatéral.

Macky Sall a ainsi rappelé les priorités qui avaient été définies dans la la »Feuille de route » de la première session du Conseil tenue à Banjul, le 13 mars 2018, citant notamment la défense, la sécurité, la justice, les affaires consulaires, la libre circulation des personnes et des biens, le tourisme, l’énergie et l’environnement. ‘’Cette Feuille de route réitérée au 2e Conseil présidentiel à Dakar en mars 2020 garde toute sa pertinence. C’est en avançant sur ces priorités que nous pourrons réaliser nos objectifs communs d’améliorer les conditions de vie de nos populations’’, a fait valoir le président sénégalais. Il s’est ainsi réjoui des progrès enregistrés par les deux pays dans le domaine de la coopération en matière d’énergie, évoquant l’inauguration en octobre 2021 de la sous-station et du réseau de lignes électriques de l’OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie à Jarra Soma.

Le président de la République a en outre signalé qu’au plan bilatéral, la SENELEC fournit de l’électricité à la NAWEC, à travers les points de connexion de Keur Ayib et de Karang. ‘’S’agissant du transport, la mise en service du pont de la Sénégambie à Farafenni en janvier 2019 a considérablement amélioré la libre circulation des personnes et des biens. Cette dynamique est d’ailleurs renforcée par le pont de Foundiougne que j’ai inauguré en mars 2022’’, a encore dit Macky Sall.