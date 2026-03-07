Sénégal vs Pérou à Paris : Youssou Ndour et Booba en concert avant le coup d’envoi

Partager Facebook

Le match amical entre l’équipe du Sénégal de football et l’équipe du Pérou de football, prévu le 28 mars au Stade de France, prendra une dimension festive. En plus de la présentation du trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025, un concert réunissant Youssou N’Dour et Booba est annoncé pour enflammer l’avant-match.

Fraîchement couronné champion d’Afrique après son sacre à la Coupe d’Afrique des nations 2025, l’équipe du Sénégal de football s’apprête à retrouver les terrains à l’occasion d’un match amical face à l’équipe du Pérou de football. La rencontre est programmée le samedi 28 mars au Stade de France, à Saint-Denis, avec un coup d’envoi fixé à 16h Gmt.

Ce rendez-vous sportif sera également l’occasion pour les supporters de célébrer le récent titre continental des Lions. Le trophée de la Coupe d’Afrique des nations sera présenté au public présent dans l’enceinte du Stade de France, dans une atmosphère qui s’annonce festive.

Mais l’événement ne se limitera pas au football. Selon Sport News Africa, un concert est prévu avant le coup d’envoi afin d’animer l’avant-match. Deux grandes figures de la musique seront à l’affiche : l’icône sénégalaise Youssou Ndour et le rappeur franco-sénégalais Booba, qui devraient assurer le spectacle devant les supporters.

Pour cette affiche amicale très attendue, près de 50.000 billets ont été mis en vente et une forte affluence est attendue afin de soutenir les Lions et de célébrer leur sacre africain.