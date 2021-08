Série de décès : Ce que recommande Koromack Faye

Le Sénégal connait actuellement une violente troisième vague de l’épidémie de coronavirus, avec son lot de décès supérieurs, sur bien des points, aux précédents pics qu’a connus le pays.

Une situation qui inquiète Koromack Faye. Attristé par les nombreuses pertes en vies humaines, le Saltigué appelé à une mobilisation citoyenne pour arrêter le mal. “Je commencerai par présenter mes très sincères condoléances à la Communauté Layène et à l’illustre famille de Mame Amary Ndack Seck de Thiénaba, à tout le peuple et à toute la “Oumah” islamique suite au rappel à Dieu des Khalifes Généraux Chérif Abdoulaye Thiaw Laye et Serigne Abdourahim Seck.

Leur disparition est une très grosse perte pour le Sénégal, mais aussi, pour l’Islam”, a lancé le célèbre Saltigué sérère, avant de poursuivre: “aux nombreuses familles sénégalaises qui ont perdu des membres du fait du Covid-19, nous leur témoignons toute notre compassion. »

« Cependant, poursuit-il, je voudrais lancer un appel à tout le monde pour une mobilisation citoyenne pour faire face à cette crise sanitaire aux conséquences graves sur notre économie. Nous ne devons pas rester en simples spectateurs devant la menace.

Que tout le monde se lève pour venir à bout de ce satané virus”. Le voyant, de suggérer, au finish :”Que tout le peuple sénégalais fasse front commun contre ce virus. J’invite tout le monde au dépassement, au pardon, au repentir, à la solidarité et l’entraide. Je pense que cela peut être la voie royale pour en finir avec le Covid-19″.