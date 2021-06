Serigne Djily Mbacké promet l’enfer aux détracteurs de  Adama Faye

La récente sortie de Adama Faye contre le régime du Président de la République Macky Sall continue de susciter moult commentaires.Un comportement du frère de la première dame que déplorent certains membres de la mouvance présidentielle dont Lat Diop , responsable de l’Alliance Pour la République (APR) à Guéduawaye, par ailleurs, Directeur Général de la LONASE.Et c’est Serigne Djily Mbacké, petit-fils de Mame Mor Diarra “Borom” Sam( frère aîné du Fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul) qui vient de s’ériger en défenseur du nouveau “rebelle”du ” Macky”:”Que ceux qui se lèvent contre Adama Faye se taisent! Ils ignorent tout de cet homme qui s’estdonné corps et âme pour la victoire du Chef de l’État. Je parle en tant qu’ami et vieille connaissance du principal mis en cause.Adama Faye est de loin leur égal. C’est un homme véridique qui n’hésite point à dire ce qu’il croit”, s’est expliqué Serigne Djily Mbacké. Le Chef religieux Mbacké-Mbacké d’avertir les contempteurs de son ami:”Lat Diop qui veut dénigrer Adama Faye se trompe de combat. Il a intérêt à aller s’occuper de sa base politique de Guédiawaye (je me demande s’il a une base valable !). Le poste de DG qu’il occupe, aujourd’hui, en dit long sur son incrédulité.C’est un homme peu recommandable et qui ne fonctionne que pour des intérêts bassement matériels.Nous ne lui permettrons plus ses incartades sur cet homme digne , bête du social et qui est très soucieux du développement de son pays”. Et Serigne Djily, dira, au finish :”Adama Faye investit beaucoup pour le rayonnement de l’Islam.C’est un fervent talibé Cheikh qui a aussi des entrées à Touba et dans toutes les familles religieuses du Sénégal. Nous allons l’accompagner et , même, battre campagne pour son élection au fauteuil de Maire de sa Commune de Grand-Yoff s’il le désire”.

