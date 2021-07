Serigne Khassim Mbacké:” Arrêtons de faire un procès en sorcellerie à Waly

Serigne Khassim Mbacké prend résolument la défense du chanteur Waly Ballago Seck.Dans une note, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, il s’en prend vertement aux détracteurs du chef de fil des Faramaréen:”Il faut qu’on arrête de faire un mauvais procès, un procès en sorcellerie à Waly Ballago Seck.Ces gens qui s’agitent , aujourd’hui, sont jaloux du succès national et international du fils du très regretté Thione Ballago Seck(Que la bénédictiond’Allah continuede l’éclairer !).Il n’a rien à voir avec ces histoires d’homosexualité qu’on l’accuse sans aucun fondement.Qu’il sache que personne ne peut arrêter la mer avec ses bras”, peste le jeune Mbacké Mbacké.Et Serigne Khassim Mbacké de poursuivre et d’avertir :”C’est malheureux de voir des soit-disant Oustaz envahir une certaine presse pour raconter des balivernes, dire des songes et mensonges creux. Ils sont en mission commandée pour ternir l’image, somme toute, lisse de cette jeune révélation de la musique sénégalaise.Ils ont tout faux.Contrairement à ce qu’ils disent pour espérer bâtir une réputation usurpée.Qu’ils sachent que nous sommes prêts pour faire face”.

