Serigne Khassim Mbacké :”Je salue toutes les mesures prises par Macky pour soutenir la jeunesse…”

En séjour à Dubaï depuis plus d’un mois, le jeune chef religieux Serigne Khassim Mbacké accorde une attention particulière à l’évolution de la situation de son pays, le Sénégal. Dans une note , il prie ardemment pour nos chefs religieux, salue les mesures hardies prises par le gouvernement de la République du Sénégal et exhorte les partisans du régime à mouiller davantage le maillot pour relever les immenses défis qui nous attendent :” Je commencerais par prier pour nos très chers chefs religieux de toutes les confessions et de toutes les confréries. Que Dieu leur accorde une longue vie et santé de fer. Je me félicite des nouvelles mesures prises par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour venir à bout du chômage et du sous-emploi des jeunes. C’est un homme qui aime le Sénégal et qui ne cesse de tout faire pour son émergence économique”, s’est expliqué le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul.Il invite les soutenirs de Macky à doubler d’efforts :” Le Président Macky a envie de bien faire; il a la ferme volonté de voir évoluer les choses. C’est pourquoi, j’exhorte tous ses partisans où qu’ils soient (ministres, Dg, PCA, PCS, députés, conseillers, élus, etc.) de l’accompagner dans sa très noble mission de tirer le Sénégal vers le développement.On n’a pas le droit de faillir.” Serigne Khassim Mbacké a aussi salué les actions sociales de Madame la Première Dame Mariama Faye Sall à l’endroit des populations et, notamment, des couches défavorisées. Il a formulé des prières aussi pour un hivernage pluvieux. Pour lui, le ministre de l’agriculture a beaucoup fait pour rendre concrète la politique agricole du Chef de l’Etat.Et sur ce, il mérite des félicitations et encouragements.