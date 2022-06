Serigne Khassim Mbacké : »Sonko,Barth’ et Cie doivent avoir honte devant ce refus du peuple souverain… »

Serigne Khassim Mbacké réagit suite au rassemblement interdit de la Coalition YAW-Wallu. Au micro d’une radio de la place,le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, de dire : »

Aujourd’hui, l’opposition est déboutée par les populations. Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et consorts doivent avoir honte devant ce refus du peuple souverain de répondre à leur appel. Il sait faire la différence entre le bon grain Macky de l’ivraie Sonko et Cie . On ne laissera personne brûler le Sénégal que nous aimons tant », déclare le marabout-

politicien. Il renchérit : »On ne se laissera plus manipuler par ces opposants à la petite semaine. Ils sont minoritaires dans ce pays. Nous avons élu le Président de la République Macky Sall. Ce dernier à l’étoffe d’un leader de grande envergure. Mention spéciale au ministre de l’intérieur et aux forces de défense de sécurité. L’Etat sera débout pour faire face à ces pourfendeurs. Les élections législatives se tiendront à date échue. » A la jeunesse, Serigne Khassim Mbacké de lancer: »J’invite la jeunesse du Sénégal à être responsable et consciente. Qu’elle refuse d’être la chair à canon de politiciens sans foi ni loi . Leurs propres fils ne descendent jamais sur le champ de bataille. Ils fréquentent les meilleures écoles.Ne vous trompez donc pas de cible! ».