Serigne Mbaye SY Mansour au Président Diomaye : « il n'y a pas de paix sans justice »

En prélude à la célébration du Maouloud 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, s’est rendu à Tivaouane ce samedi pour une visite officielle auprès du Khalife général de la famille Tidiane.

Dans son discours, Serigne Babacar Sy Mansour est revenu sur le slogan « jub, jubanti, jubal » prôné par les nouvelles autorités. Il a notamment souligné que « le jub, la droiture, est le socle de toute chose » et invité les Sénégalais à s’approprier cette philosophie pour promouvoir la justice et la paix.

« S’il y a justice, il y aura paix. Le tout dans la Misericorde divine. Il est facile de prononcer le mot paix, mais il est difficile d’avoir la paix. Parce qu’il faut œuvrer pour l’avoir », a-t-il déclaré.

Sur les inondations, Serigne Babacar SY Mansour les a qualifiées de « phénomène naturel » et ajouté que « Personne n’est à l’abri, seul Dieu peut y mettre un terme ». Tout en exhortant les autorités à rester déterminées à protéger les populations.