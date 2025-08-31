Serigne Mbaye SY Mansour au Président Diomaye : « il n’y a pas de paix sans justice »

En prélude à la célébration du Maouloud 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, s’est rendu à Tivaouane ce samedi pour une visite officielle auprès du Khalife général de la famille Tidiane.
Dans son discours, Serigne Babacar Sy Mansour est revenu sur le slogan « jub, jubanti, jubal » prôné par les nouvelles autorités. Il a notamment souligné que « le jub, la droiture, est le socle de toute chose » et invité les Sénégalais à s’approprier cette philosophie pour promouvoir la justice et la paix.
Sur les inondations, Serigne Babacar SY Mansour les a qualifiées de « phénomène naturel » et ajouté que « Personne n’est à l’abri, seul Dieu peut y mettre un terme ». Tout en exhortant les autorités à rester déterminées à protéger les populations.