Samba Sall: « Serigne Mboup est un maire par accident »

Benjamin des maires de la région de Kaolack, Samba Sall – qui préside aux destinées de la commune de Dabaly (département de Nioro) depuis les Locales – se dévoile, dans cet entretien accordé à VOX POPULI, au lendemain du lancement de son mouvement de soutien au Président dénommé « MACKY ENCORE ».

Vous venez de lancer un mouvement de soutien à l’action du Président Macky Sall. Pourquoi avez-vous senti cette nécessité ?

Oui, effectivement, j’ai mis en place un mouvement national et international de soutien au président de la République, mon leader et ma référence, dénommé « MACKY ENCORE ». « ENCORE » signifie Entente nationale collective pour la réalisation de l’émergence. Le mouvement sera sera implanté dans les 557 communes du Sénégal et dans la Diaspora. A travers ce mouvement, nous allons vulgariser les nombreuses réalisations du Président Macky Sall, mais aussi œuvrer pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 31 juillet 2022, lors des élections législatives. Le chef de l’Etat a beaucoup fait pour le développement du Sénégal. Certaines de ses réalisations sont même des innovations de taille. Notre devoir est de montrer aux Sénégalais ce qu’il a bâti pour faire taire cette opposition qui n’a ni programme ni vision. Tous les Sénégalais de bonne foi peuvent témoigner que le Président Macky Sall a bien travaillé et continue de faire rayonner notre pays. Nous appelons les Sénégalais à n’accorder aucun crédit à cette opposition nihiliste. Avec Macky Sall, l’émergence du Sénégal est en train de devenir une réalité, n’en déplaise aux oiseaux de mauvais augure et autres intermittents du spectacle qui passent leur temps à raconter des inepties aux Sénégalais. A l’image de mon leader et référence, je suis un homme d’action. Peu de paroles, beaucoup d’actions. Mon slogan, c’est chaque commune 90%.

Vous êtes le nouveau maire de Dabaly, dans le département de Nioro. Comment avez-vous construit votre victoire face aux autres candidats dont celui de Benno Bokk Yakaar ?

D’abord, c’est le lieu de remercier toutes les populations de Dabaly qui ont porté leur choix sur ma modeste personne pour diriger la commune pour les cinq années à venir. On a dû travailler durant plus de 5 ans avec le Mouvement pour la renaissance de Dabaly (MRCD) qui regroupe des jeunes, femmes et adultes soucieux du développement de notre chère localité. A travers ce mouvement, nous avons fait le tour des 22 villages qui composent Dabaly. Nous avons été en contact direct avec les populations, tout en recueillant leurs doléances. Ce qui nous a permis de dresser un programme dénommé Dabaly émergent que les populations ont soutenu lors des dernières élections locales.

Pourquoi n’avez-vous pas renoncé à votre candidature au profit du candidat de la coalition présidentielle à laquelle vous appartenez ?

C’est l’occasion de rendre encore un hommage à l’ancien maire Oumar Ba qui est décédé juste avant les élections. Que son âme repose en paix. C’est lui qui était désigné comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais, comme les sondages m’étaient toujours favorables, mes proches et certains qui ne sont même pas de l’APR, m’ont demandé de me présenter. Et aujourd’hui, l’histoire m’a donné raison, car je suis sorti victorieux des élections locales à Dabaly avec plus de 1000 voix de différence, tout en devenant le plus jeune maire de la région de Kaolack. Et je fais partie des 5 plus jeunes maires du Sénégal. Donc, juste pour dire que je ne regrette rien de ce j’ai fait. Et c’est toujours Benno qui contrôle la mairie de Dabaly, car je suis un militant de l’APR.

A votre avis, qu’est-ce qui a perdu Benno dans la ville de Kaolack et au niveau du département ?

Depuis l’accession au pouvoir du Président Macky Sall en 2012, la ville de Kaolack a toujours été gagnée par la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais, lors des dernières élections locales, on a vu que c’est Serigne Mboup qui a gagné. Je considère que c’est un maire par accident, parce que BBY est majoritaire à Kaolack. BBY a perdu à cause des querelles et divisions notées. Sans ces impairs, Mouhamed Ndiaye Rahma serait maire de Kaolack, et Pape Demba Bitèye président du Conseil départemental de Kaolack. C’est le lieu de féliciter Pape Demba Bitèye, Directeur général de la SENELEC, pour le travail extraordinaire qu’il est en train d’abattre, car le taux d’électrification a totalement augmenté et les coupures d’électricité sont derrière nous. Et sur le plan politique, il abat aussi un travail colossal. Il est fidèle et loyal au Président Macky Sall.

Que prônez-vous pour que le pôle présidentiel puisse inverser la tendance dans le Saloum aux élections législatives ?

Après les élections locales, Son Excellence le Président Macky Sall, a envoyé des émissaires dans tous les départements du Sénégal pour que ces derniers rencontrent les militants et discutent avec eux. Lui- même, il a rencontré tous les responsables de Kaolack et les points on été mis sur les i. J’appelle les responsables de la mouvance présidentielle à Kaolack à se donner la main pour une victoire écrasante de BBY aux élections législatives. Unis, nous sommes invincibles à Kaolack. Tous les responsables du pôle présidentiel doivent se donner maintenant la main pour gagner tous les départements du Sénégal avec 90%.

Que vous inspire le dossier Adji Sarr-Ousmane Sonko qui continue de tenir en haleine les Sénégalais ?

Vous savez, cette affaire est toujours pendante devant la justice. Mais, je pense que ne serait-ce que, pour les 14 morts de mars dernier, cette affaire mérite d’être élucidée. Elle doit être vidée très rapidement. Que la justice soit dite et bien dite.

