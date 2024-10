Sicap Mbao : Un docker engrosse une gamine de 15 ans

Partager Facebook

Le docker du nom de M. M. a enfourché le tigre. L’employé du Port autonome de Dakar (Pad) est accusé de viol suivi de grossesse par une fille mineure de 15 ans répondant au nom d’A. N.

Après quelques années de bons rapports de voisinage avec la mère de la fille nommée A. N, le docker déménage et s’installe dans une autre maison en location dans le même quartier. Il entretient néanmoins la flamme de la convivialité avec son ancienne voisine de maison et lui rend souvent une visite de courtoisie. Parfois, il revient de son lieu de travail avec des denrées alimentaires et en offre à la jeune femme, qui apprécie le geste de ce dernier à sa juste valeur par des remerciements et autres prières, et lui voue une confiance aveugle.

Le docker vend du riz du port à la mère de la fille qui envoie son enfant chez lui

Un jour, le docker revient de son lieu de travail et propose du riz de qualité à bon prix à la jeune femme, qui en achète en quantité pour sa progéniture et demande à l’employé du Port autonome de Dakar de lui en ramener de temps en temps. Ce que celui-ci fera. Un jour, la bonne dame demande à sa fille de 15 ans nommée A. N. de se rendre chez le docker pour récupérer le riz devant servir pour la cuisson du repas de midi. La demoiselle s’accompagne de sa sœur cadette et débarque chez le docker. Lequel accueille la jeune fille dans sa chambre et lui demande d’attendre, le temps de mettre la denrée alimentaire dans un récipient.

Il ruse, se retrouve seul avec la fille dans sa chambre et tente d’abuser d’elle

Pendant que la gamine piaffe d’impatience, le jeune homme traîne les pieds et tente d’engager une conversation à bâtons rompus avec elle. Ce qui du reste ne fut que de la ruse dans le but de retenir davantage la petite dans sa chambre, puis coucher de force avec elle. Ainsi, il appelle la sœurette de la demoiselle et l’envoie à la boutique du coin dans le but de lui effectuer quelques achats. Il se retrouve seul avec l’adolescente, se rapproche davantage d’elle et lui fait des caresses.

Elle repousse les avances du docker qui s’emporte, impose sa force et viole la gamine

La fille devine les intentions lubriques de l’ancien voisin de maison de sa mère, bondit du lit et tente de se sauver. Le docker la rattrape in-extremis et se dresse brusquement sur son chemin. Il la bascule dans le lit et s’emploie à la déshabiller. La mineure se recroqueville sur elle-même, organise la résistance et pousse des cris de détresse. Mais, sachant qu’il est seul avec la fille dans la maison, le docker use de la force, plaque celle-ci dans le lit et abuse d’elle. Il la relâche ensuite et menace de sévir en cas de dénonciation.

Elle tombe enceinte au bout de 4 mois et balance le docker, sa mère saisit la police

Face au changement morphologique de sa fille, la maman l’envoie en consultation à l’hôpital, où le médecin gynécologique conclut à une grossesse de 4 à 5 mois. Pressée de questions par sa mère, l’adolescente craque, éclate en sanglots et balance le nom du docker. Une lettre plainte contre le mis en cause est alors déposée au poste de police de Sicap Mbao. Interpellé, puis livré aux enquêteurs, M. M. cafouille dans ses propos et bat néanmoins en brèche les accusations de la gamine. Même s’il reconnaît avoir reçu la visite de cette dernière dans sa chambre sur commission de sa mère pour récupérer le riz déjà payé par la jeune femme.

Au terme de sa garde à vue, M. M. a été présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine. Il est poursuivi pour viol suivi de grossesse commis sur une mineure de 15 ans.