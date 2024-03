Partager Facebook

Comme s'ils s'étaient donné rendez-vous au niveau du quai de pêche de Ouakam pour la signature de la charte de la coalition pour une pêche durable. Mouhamed Boun Abdallah Dionne, Pape Djibril Fall ont successivement signé ladite charte. Khalifa Sall lui était à Rufisque et Mbour pour aborder les licences de pêche. Les autres candidats eux leurs journée n'a pas été de tout repos.



Boun Dionne, pour la suppression des accords de pêche

Le candidat Mohamad Boune Abdallah Dionne était au quai de pêche de Ouakam pour signer la charte de la coalition pour une pêche durable. Comme ces prédécesseurs, ledit candidat a d’abord recueillis les complaintes des acteurs de la pêche avant de dévoiler son programme pour le secteur mal en point. « Une fois élu, tous les accords de pêche seront annulés et notre capacité de développe et l’exige et à développer l’industrialisation. Le poisson sera pour les pêcheurs et pour les femmes transformatrices. Nous allons construire des usines de transformation. Mais les acteurs doivent être plus vigilants. Je ferais un programme et je vais tout subventionner. Je ferais de sorte à ce que le parc piroguier soit revu et nous allons aussi miser le tout à 80% », a déclaré Mouhamed Boun Abdallah Dionne. Selon lui, les pêcheurs seront en première ligne dans le cadre de la subvention.

Pape Djibril Fall promet de résoudre les maux du secteur

A l’image de Mouhamad Boun Abdallah Dionne, Pape Djibril Fall lui aussi semble faire les yeux doux aux acteurs de la pêche. Ce dernier s’est rendu d’abord à Ouakam pour signer la charte de la coalition pour une pêche durable. Il a promis de solutionner les maux qui gangrènent ledit secteur du fait de la raréfaction des ressources et poussant les jeunes à s’aventurer vers d’autres zones. Ce qui est un risque réel pour les jeunes mareyeurs.

Khalifa Sall dénonce la délivrance des licences de pêche

Khalifa Sall de la coalition « Khalifa président » était dans le département de Rufisque avant de rallier Mbour. Deux zones connues pour le secteur de la pêche. Khalif Sall a abordé la délivrance des licences de pêches octroyée à des tiers. Un acte qu’il dénonce. « Depuis des année, des jeunes ont la boule. Ces derniers peinent à trouver du poisson en quantité et en qualité. A cause de la surpêche par des bateaux étrangers, ce pays peine à accéder à la ressource halieutique », a regretté Khalifa Sall.

Dans sa déclaration il a fait la promesse de la suppression des licences de pêche et réorganiser le secteur et l’exploitation des eaux et que les pécheurs soient les premiers et les majoritaires dans ce qui se fait dans ce secteur. « Tout le monde est d’accord car il n’existe pas de divergence car les licences de pêche sont une calamité. A Ngor, Yoff, Ouakam Rufisque entre autre zone de pêche.

Coalition « Diomaye Président » maitre de la rue

Une foule monstre était hier dans la banlieue. Il s’agissait de la coalition Diomaye président. Des jeunes, des femmes et mêmes des vieux qui ont pris part à cette caravane avec à sa tête les leaders dont Guy Marius Sagna, Capitaine Dieye, entre autres. Birima Mangara a rejoint la coalition Diomaye président en caravane au niveau de Malika plage, Keur massar etc.

En effet, ce dernier était d’ailleurs avec les leaders. Mais les partisans de Diomaye ont dénoncé le fait que leur leader ne soit pas autorités à faire des enregistrements au niveau du Cnra comme tous les 18 autres. Ce que ses partisans ont dénoncé. Par ailleurs, Habib Sy a invité les jeunes à aller récupérer leurs cartes avant la date fatidique. « Diomaye a un programme ambitieux qui peut sortir ce pays du gouffre dans lequel il est.

Le Pur accueille des alliées de plus de 80 membres

Le candidat du Parti de l’Unité et du rassemblement (PUR) Aliou Mamadou Dia (AMD) qui accueille ses alliés qui sont plus de 80 membres qui sont prêts pour accompagner le candidat du PUR. Ces nouveaux alliés ont accepté d’épouser le programme « Niit ak Naatangue », qui est le référentiel sur lequel le candidat s’appui pour porter le développement du Sénégal. C’est à l’intérieur de la grande salle vibrant au rythme des nouveaux adhérents, que s’est tenue la cérémonie de présentation présidée par Aliou Mamadou Dia.

Bruno Derneville, directeur de campagne du candidat Aliou Mamadou Dia ouvrant les travaux, a lancé le message d’accueil des alliés en leur rappelant les valeurs du parti. « Vous avez trouvé de l’empathie, de la résilience, de l’humilité et de la détermination chez le candidat du PUR. C’est une force structurée que vous avez avec vous. Ensemble, nous pouvons faire de grandes réalisations en s’appuyant sur ce programme ambitieux qui Niit ak Naatangue » informe le directeur de campagne du parti de l’unité et du rassemblement.

Aliou Mamadou Dia aussi saisi l’occasion pour juste réitérer son engagement qui est de travailler non pas pour l’intérêt personnel mais pour l’intérêt général. Il entend redonner espoir aux jeunes.

Serigne Mboup, pour la diminution du train de vie de l’état

Serigne Mboup candidat de la coalition And Nawlé, And Liguèye poursuit sa campagne. Dans une déclaration rendu publique ce dernier il a décidé de miser sur la création d’emploi mais au profit des agriculteurs, des éleveurs et de la pêche. Selon lui, ce sont des secteurs qui après investissement sont des pourvoyeurs d’emploi. « Prenons le secteur du textile qui génère près de 500 milliards qui partent à l’étranger au profit des autres. Avec ce secteur on peut créer un millions d’emploi pour des populations une fois concrétisés et les autres secteurs y compris ce que j’ai cité. Sur 5 ans, on peut créer 5 millions d’emplois et que les secteurs privé puissent être intégré », a-t-il dit. Prenant l’exemple de l’Ethiopie, de l’Ile Maurice, Serigne Mboup a souligné que ce sont des pays qui ont investi ces secteurs porteurs et comme leviers en vue de se développer. Autre facteur, la cherté de la vie car selon Serigne Mboup, la coalition est là pour les populations. « Nous allons diminuer le train de vie de l’état et économiser plus d’un milliard. « Les agences sont pléthoriques et leurs fonctionnements risquent de dépasser le budget du pays. La subvention sera continuelle pendant trois en attendant de développer les secteurs de l’élevage de l’agriculteur etc. » a-t-il ajouté. A l’en croire, les européens nous piquent nos mains d’œuvre et donc, il est normal de croire à ses propres richesses. « Il faut savoir créer des emplois et en mettant en avant son expertise. Nous sommes des gens du secteur privé. Mais nous sommes souvent humiliés, laissés à nous-mêmes et traité comme des moins que rien. Ce qui explique le pourquoi de ma candidature. J’invite les travailleurs à me rejoindre pour abréger les souffrances des sénégalais », a renchérit le candidat de la coalition And Nawlé, And Liguéey.

Idrissa Seck, en tournée auprès des familles religieuses

L’ancien maire de Thiès Idrissa Seck candidat à la présidentielle lui est resté à Thiès dans le cadre de sa campagne. Ce dernier s’est rendu auprès des familles religieuses de la cité du rail ^pour recueillir des prières. Idrissa Seck qui était aussi à Ouakam dans le cadre de la signature de la Charte de la coalition pour une pêche durable. Il a rendu visite le Khalif de la famille Ndiéguène et celle des Baye Fall entre autres.

RASSEMBLEES PAR MOMAR CISSE