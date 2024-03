Signature d’un contrat entre SIRN et Dakarnaval: Guy Marius Sagna demande la suspension du processus

À travers une déclaration publiée sur ses réseaux, Guy Marius Sagna a fait part de la signature d’un contrat entre la société des infrastructures de réparation navale de Dakar (SIRN) et le groupe Dakarnaval/Ozata juste après l’élection du nouveau président. Ainsi, par élégance républicaine, le député demande que le contrat soit suspendu en attendant la prise de fonction des nouvelles autorités du pays.

Guy Marius Sagna n’est pas d’avis que des contrats soient signés à quelques jours de la fin du mandat du président de la République. C’est dans ce cadre qu’il se dit opposé à la signature d’un contrat entre la société des infrastructures de réparation navale de Dakar et le groupe Dakarnaval/Ozata pour la gestion de ladite infrastructure.

Le parlementaire interpelle le président Macky Sall et le ministre de tutelle pour qu’ils suspendent le contrat « par courtoisie et élégance républicaine, je demande à Monsieur Saliou Samb, à son ministre de tutelle et au président Macky Sall de suspendre le processus de l’attribution de concession des chantiers de réparation navale du Sénégal.

Un contrat pareil ne peut être signé dans un tel contexte », a-t-il déclaré. Pour Guy Marius Sagna, c’est aux nouvelles autorités c’est-à-dire au prochain gouvernement du régime de Bassirou Diomaye Faye qu’il revient de s’occuper de cette question ainsi que d’autres .

Poursuivant son argumentaire, l’activiste souligne que la même chose se passe dans les autres ministères et directions. À l’en croire, beaucoup de contrats sont en train d’être signés depuis lendemain de l’élection présidentielle. Une situation qu’il déplore tout en dénonçant le manque de transparence dans les appels d’offre.