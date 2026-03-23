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SITEU 1

Siteu définitivement acquitté de toute sanction par le Tribunal arbitral du sport (Tas)

23 mars 2026 Sport

Dans une sentence arbitrale très attendue et finalement rendue ce 23 mars 2026, le Tribunal Arbitral du Sport, à Lausanne (Suisse), a annulé la suspension de deux  ans prononcée le 27 juin 2025 par l’Organisation Régionale Antidopage Afrique  Zone II & III à l’encontre de Moustapha Senghor, dit Siteu.

 

Au stade des mesures provisionnelles, le TAS avait déjà autorisé Siteu à  combattre Balla Gaye 2, le 20 juillet 2025, compte tenu des irrégularités qui  avaient été présentées en lien avec un contrôle antidopage mené dans des  circonstances troubles le 24 novembre 2024.

 

Siteu avait remporté ce combat par une victoire éclatante. Aujourd’hui, il est reconnu sur le fond que le contrôle antidopage visant Siteu n’avait pas été régulier avec pour conséquence que le champion  sérère « Tarkinda » échappe définitivement à toute sanction pour dopage.

Il peut donc se concentrer sur la suite de sa carrière et se préparer à de prochains  combats.

« Il faut se réjouir de cette victoire car il est toujours extrêmement délicat  d’établir que les autorités antidopage ne font pas toujours bien les choses » se  félicite Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, qui a plaidé le dossier devant le  Tribunal Arbitral du Sport.

 

Me Seydou Diagne qui supervisait l’affaire ne peut que se réjouir de cette  sentence arbitrale qui rappelle que les règles doivent être respectées par tous, y  compris les institutions sportives.


 

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