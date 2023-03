Situation de la Lèpre au Sénégal: 150 cas enregistrés en 2022

A l’instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre chaque année la Journée Mondiale de Lutte contre la Lèpre Instituée depuis 1954 par les Nations Unies. Cette journée a été dédiée à la presse pour créer un cadre d’échange et présenter les interventions réalisées dans la lutte contre cette maladie avec tous les acteurs au cours de l’année 2022.

Pour cette année le thème est ‘’Agir maintenant pour éliminer la lèpre’’. Causée par une mycobactérie très particulière (bacille décrit par le norvégien Hansen en 1873) qui se transmet par les voies respiratoires, la lèpre est une maladie infectieuse stigmatisant connue depuis l’Antiquité. Elle s’attaque d’abord à la peau puis aux nerfs et finit, si elle n’est pas traitée à temps, par provoquer des paralysies et mutilations des membres ainsi que des atteintes oculaires pouvant aller jusqu’à la cécité. La transmission se fait par la salive et le mucus nasal en contacts répétés et prolongés avec un malade multi bacillaire non traité. C’est pourquoi, le Sénégal a créé le programme national de l’élimination de la qui est actuellement logé à la DLM-DGS-MSAS, selon Dr Louis Yassim Zoubidi depuis 1980, dans le cadre des épidémies. Il a ainsi ajouté que ce programme couvre l’ensemble du territoire par le biais des régions médicales et des districts sanitaires.

Le coordinateur du programme national d’élimination de la lèpre au ministère de la santé et de l’action sociale a indiqué qu’ils œuvrent toujours dans la lutte contre cette maladie en mettant en place plusieurs stratégies avec l’appui de certains partenaires qui leurs accompagnent que sont la Daho, Action Damien, la fondation Rolf lot, l’université de Thiès.

Selon le docteur des études ont été aussi mené sur le dépistage actif associé à la Chimio prophylaxie Post. ‘’Donc pour les cas contacts, nous avons d’abord ciblé dans un premier temps les villages, classements qu’ils étaient des anciens foyers de la lèpre. Et autour de cette étude, nous avons dépistés des nouveaux cas’’, a-t-il soutenu.

À l’en croire Dr Louis Yassim Zoubidi ‘’Actuellement ils ont des données pour éliminer la lèpre dans le pays. Pour le moment selon toujours le docteur, sans avoir consolidé ces données là avec les données du 4e trimestre 2022, nous sommes à 150 nouveaux cas de lèpre au Sénégal. Et que les régions les plus touchées sont au nombre de 4 (Diourbel, Kaolack, Dakar, Thiès). C’est compte tenu de la présence du centre hospitalier de l’ordre de Malte, qui est une un hôpital de référence par rapport à la prise en charge de lèpre. Mais il faut aussi noter que Parmi ces cas qui sont notifiés à Dakar, il y a des cas qui viennent de la banlieue, tels que Guédiawaye, Pikine et Yeumbeul’’ a-t-il fait savoir.

À ce qui concerne l’accompagnement des malades coordinateur du programme national d’élimination de la lèpre au ministère de la santé et de l’action sociale a indiqué que plusieurs perspectives ont fait surtout du point de vue social et de la réinsertion.

Pour le budget, a soutenu Dr Louis Yassim Zoubidi, le ministère octroie un budget, mais c’est pour l’ensemble des programmes qui sont logés au niveau de la direction de la lutte contre la maladie. Et d’ajouter en dehors de ce budget étatique, nous avons aussi les budgets des partenaires pour accompagner l’État dans la lutte contre ces différentes maladies, pas seulement que la lèpre, toutes les maladies qui sont logées au niveau de cette direction.

Pour terminer, coordinateur du programme national d’élimination de la lèpre au ministère de la santé et de l’action sociale est aussi rappelé la situation au niveau mondial. ‘’Avec 280.000 nouveaux cas au niveau mondial en 2019, la lèpre est une maladie encore répandue et difficile à contrôler dont près de 10% d’enfants de moins de 15 ans et parmi lesquels 20% à 30 % sont dépistés tardivement. Dans le monde, on compte encore près de 3 millions de lépreux avec des Infirmités ou des mutilations. Aujourd’hui, les 12 pays les plus touchés qui totalisent 90% des cas; ont un taux de prévalence 4,5 fois plus élevé. Il s’agit des pays suivants : Angola, Brésil, Ethiopie, Guinée, Inde, Indonésie, Madagascar, Mozambique, Népal, Niger et de la République démocratique du Congo’’, a-t-il rappelé.

MADA NDIAYE