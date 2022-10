Situation d’insécurité au Haïti : Le chef de l’ONU réclame l’envoi d’une force internationale 

Alors que la situation sécuritaire se détériore à Haïti, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a demandé dimanche au Conseil de sécurité de l’ONU d’envisager le déploiement d’une force armée internationale en Haïti pour aider le pays à faire face à d’immenses problèmes humanitaires.

« Le Secrétaire général exhorte la communauté internationale, y compris les membres du Conseil de sécurité, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien de déployer sans délai une force armée spécialisée internationale pour faire face à la crise humanitaire », a demandé António Guterres dans un communiqué.

Le chef de l’ONU s’est dit extrêmement préoccupé par la situation en Haïti, qui fait face à une flambée de cas de choléra dans un contexte de « détérioration dramatique de la sécurité qui a paralysé le pays ».

Le Secrétaire général a remis dimanche au Conseil une lettre présentant des options pour un soutien renforcé à la sécurité en Haïti, conformément à la demande du Conseil dans sa résolution 2645 (2022).

L’ONU soutient les efforts visant à réduire la violence

Ce déploiement de forces internationales permettrait d’assurer « la libre circulation de l’eau, du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales depuis les principaux ports et aéroports jusqu’aux communautés et aux établissements de soins».

Selon l’ONU, le blocage du terminal pétrolier de Varreux a paralysé les services essentiels nécessaires à empêcher la propagation rapide de la maladie, notamment la distribution d’eau potable.

« Une fois de plus, les secteurs les plus vulnérables de la population haïtienne sont les plus touchés », a regretté M. Guterres ajoutant que la priorité de la communauté internationale doit être « de sauver des vies ».

Face à la détérioration de la situation sur le terrain, le chef de l’ONU lance un appel aux parties prenantes haïtiennes à surmonter leurs différences et à s’engager, sans plus attendre, dans un dialogue pacifique et inclusif sur une voie constructive à suivre. « Les Nations Unies restent aux côtés du peuple haïtien et soutiendront les efforts visant à établir un consensus, à réduire la violence et à promouvoir la stabilité dans le pays », a conclu M. Guterres.