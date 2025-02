Situation Sociale et Economique du Pays: L’APR taillade le régime en place

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À travers un communiqué rendu public ce jeudi, l’Alliance pour la République (APR) a chargé le régime de Bassirou Diomaye Faye qu’elle accuse de faire preuve « d’immaturité dans la gestion du pays ». Les anciens tenants du pouvoir indiquent que le régime actuel a tourné le dos à ses promesses, dénoncent la baisse annoncée des salaires et appellent leurs militants à faire bloc derrière Farba Ngom.

Réunis, hier, pour examiner les questions cruciales de l’actualité, les membres de l’Alliance pour la République ont prédit un effondrement du Sénégal suite aux annonces du ministre secrétaire général du gouvernement relatives aux mesures d’austérité pour faire face à la situation économique du pays. « Le Sénégal va sombrer à nouveau dans une violente politique d’austérité qui risque de ruiner les efforts de près de trois décennies de placement et de maintien de notre pays sur une trajectoire conquérante de transformation structurelle de l’économie et de génération d’une croissance inclusive et créatrice d’emplois », lit-on dans le communiqué.

Les lieutenants de Macky Sall estiment que la déclaration du ministre secrétaire général du gouvernement n’est ni plus ni moins que le signe d’une « immaturité dans la gestion de l’État des nouvelles autorités ». Selon eux, cette annonce ne devrait pas être faite par monsieur Al Amine Lo, mais plutôt par le Premier ministre ou le Président de la République.

Poursuivant leur argumentaire, les membres du régime sortant trouvent « inacceptables » les mesures d’austérité annoncées dans la mesure où le pouvoir en place a trouvé, d’après eux, un pays avec tous les voyants au vert, en terme de disponibilités financières, de fondamentaux économiques solides et de crédibilité de la signature avec les partenaires techniques et financiers. Ils appellent, ainsi, les travailleurs du Sénégal à refuser d’être « les agneaux du sacrifice d’un régime qui avoue l’absence de toutes marges de manœuvre en termes de compétences et d’ingéniosité ». D’ailleurs, le parti dit saluer la vigilance des centrales syndicales et leur volonté de défendre les acquis matériels et moraux des travailleurs et invite, dans la foulée, les Sénégalais à faire face à toute volonté de confiscation de leur pouvoir d’achat.

Sur un autre registre, l’Alliance pour la République dit prendre acte du déplacement du Premier ministre à l’Assemblée nationale pour une séance de questions au gouvernement et affirme d’ores et déjà qu’il va venir « distiller comme d’habitude fake-news et accusations puériles et sans fondement ». Le parti demande, par la même occasion, au leader du Pastef s’il va confirmer ou non la baisse des salaires et la hausse généralisée des prix consécutive à la suppression des subventions ?

Enfin, l’Alliance pour la République lance un appel à la mobilisation à ses militants pour la prochaine convocation du député-maire Farba Ngom. « En perspective de la prochaine convocation, le 27 février, le SEN appelle tous les militants de l’APR à maintenir la mobilisation autour de l’honorable député Farba Ngom, pour faire face à cette machination qui relève d’une volonté outrancière de décapiter le parti et d’empêcher sa réorganisation en vue des prochains batailles politiques et sociales », ont conclu les lieutenants de Macky Sall.