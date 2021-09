Société: La prostitution s’adapte au Nouvelles technologies

Autrefois, elles occupaient les rues et avenues de la capitale pour vendre leur charme aux hommes en quête de sensation forte pour vivre leur fantasme. De belles demoiselles de tous âges qui opéraient la nuit s’adonnaient au plus vieux métier de la planète : la prostitution.

Aujourd’hui, cette stratégie de séduction est révolue. Elles se sont adaptées à l’évolution des technologies de la communication pour adopter la prostitution digitalisée : Facebook et groupes WhatsApp.

Des pseudos incitateurs, provocateurs, jouissifs, orgasmiques sont proposés pour attirer des hommes qui veulent satisfaire leur libido moyennant une somme tarifée selon le client et la prostituée. Un business qui fait nourrir des familles entières, qui fait voyager des parents dans les lieux Saints, trop de secrets. Enveloppé dans les salons de massage ou des maisons dans des quartiers résidentiels où la discrétion est acquise, le business attire de plus en plus d’actrices et internet constitue la cible privilégiée pour «exposer leurs marchandises».