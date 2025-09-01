Uploader By Gse7en
Sokhna Absa Faye offre 1 million FCFA à « Touba Ca Kanam »

1 septembre 2025 Société

La deuxième épouse du président Bassirou Diomaye Faye Sokhena Absa Faye, continue d’alimenter l’actualité. En effet, dans le cadre de l’initiative « Touba Ca Kanam », Absa Faye a contribué à hauteur d’un million de francs CFA.

Une contribution symbolique mais fortement commentée, qui témoigne selon plusieurs observateurs de son attachement au développement de la ville sainte.

Sur Facebook, de nombreux Sénégalais se disent satisfaits de voir la Première Dame associer son nom à une action de bien commun, rompant avec l’image de simple figure protocolaire qui lui est parfois attribuée.


