Sommet de la Cédéao: Les chefs d’Etats Ouest-africains se réunissent à Niamey

La 57ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a démarré ce lundi à Niamey (Niger).

Au menu des travaux, les dirigeants Ouest-africains se pencheront la situation politique, économique et sécuritaire dans la région notamment la situation au Mali et les cinq élections présidentielles qui devront se tenir d’ici à la fin de l’année 2020 en Guinée, au Ghana, au Burkina, au Niger et en Côte d’Ivoire.

Par ailleurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement devront examiner Les questions économiques notamment les conséquences de la pandémie sur l’économie des états membres et l économie sous régionale, ( critères de convergence, déficit, dette publique, contraction du PIB) et les questions liées à la monnaie de la Cédéao et celles relatives au fonctionnement de l’organisation.