Sommet mondiale sur le Cacao: Les géants africains du cacao boycottent la réunion à Bruxelles

Le Ghana et la Côte d’Ivoire, boycottent les réunions de la Fondation mondiale du cacao sur la durabilité de la fève, qui se tiennent cette semaine à Bruxelles .

Les deux principaux producteurs mondiaux de cacao, accusent les multinationales du chocolat et les négociants de bloquer les mesures visant à améliorer les revenus des producteurs. Les deux pays représentent environ deux tiers de la production mondiale de cacao, mais les agriculteurs gagnent moins de 6 % des revenus d’une industrie évaluée à plus de 100 milliards de dollars par an.

Quatre organisations de la société civile du Ghana et de la Côte d’Ivoire ont apporté leur soutien au boycott, affirmant que les agriculteurs ont toujours été lésés en matière de prix.

Les pressions sur les récoltes pèsent sur les prix du cacao, en raison des craintes que l’inflation n’incite les consommateurs à réduire leurs dépenses, notamment leurs achats de chocolat.