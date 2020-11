Sortie de Macron sur la Guinée : “La France reconnait la gravité de la situation”

Le président français Emmanuel Macron, dans une interview accordée à Jeune Afrique donne les raisons qui ont fait qu’il n’a pas félicité Alpha Condé. Selon lui, « Alpha Condé a organisé un référendum et un changement de Constitution uniquement pour pouvoir garder le pouvoir ».

Le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo a déclaré via a sa page Facebook que cette sortie du président Macron constitue un soutien à la démocratie. « Le Président Emmanuel Macron admet qu’Alpha Condé a organisé le changement de Constitution dans le seul but de se maintenir au pouvoir. La France reconnaît la gravité de la situation en Guinée. Merci pour ce soutien à la démocratie », a réagi sur sa page, Facebook Cellou Dalein Diallo.