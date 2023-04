Soudan: les affrontements ont fait plus de 400 morts

Les affrontements qui ont éclaté à la mi-avril au Soudan ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3 500 blessés, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ce 21 avril 2023.

Les affrontements qui ont éclaté à la mi-avril au Soudan ont déjà fait plus de 400 morts et plus de 3500 blessés, a indiqué vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «413 personnes sont mortes et 3551 personnes ont été blessées», a déclaré une porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, lors d’un point de presse régulier à Genève.

Participant également à ce briefing, un porte-parole de l’Unicef, James Elder, a de son côté précisé qu’«au moins 9 enfants ont été tués dans les combats, et plus de 50 enfants auraient été blessés». «Malheureusement, nous savons que tant que les combats se poursuivront, les enfants continueront à en payer le prix», a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que les soins vitaux qui étaient prodigués avant les affrontements à quelque 50 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère «ont été interrompus». «La vie de ces enfants est menacée», a-t-il souligné.

De nombreuses familles prises au piège

En raison des combats, de nombreuses familles sont prises au piège, avec peu ou pas d’accès à l’électricité, à l’eau, à la nourriture et aux médicaments. Le Soudan a l’un des taux de malnutrition infantile les plus élevés au monde, avec – avant les récents affrontements – plus de 600 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, selon l’Unicef.