Sourdlympiques 2022: Le drapeau remis au Lions du Sénégal

Le ministre des sports Matar Ba a remis le drapeau national aux Lions sourds-muets en partance pour les Sourdlympics d’été 2022 au Brésil.

La cérémonie s’est déroulée ce jeudi au ministère des sports. Les Lions, champions d’Afrique, qui vont participer à ces joutes prévues du 1er au 15 mai ont reçu le drapeau national et le discours de motivation. Dans son allocution, le ministre Matar Ba leur a transmis le message d’encouragement du chef de l’Etat. « Comme pour l’édition du Championnat d’Afrique, je vous exhorte à faire preuve de courage, de combativité, d’encouragement mais aussi de fair-play. Une victoire n’est belle que lorsqu’elle est acquise de haute lutte dans le respect des règles de jeu et l’admiration de vos adversaires ».

En plus du Sénégal, le Mali, l’Egypte et le Cameroun vont aussi représenter l’Afrique. Issa Tall, le capitaine et ses coéquipiers se trouvent dans le groupe D avec la Grèce, le Mexique, l’Ouzbekistan et la Pologne. Cette dernière sera leur premier adversaire, le match est prévu ce lundi 2 mai à 13h.