Aly Ngouye Ndiaye remet une enveloppe de 29 millions francs CFA aux 23 ASC de sa commune.

Conscient de l’importance du sport, le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, le maire de Linguere Aly Ngouye Ndiaye continue de se distinguer en tant que fervent défenseur des préoccupations de ses administrés. En effet, cet engagement sans faille et proactif de l’édile de Linguere est chaleureusement accueilli par son monde sportif.

Ce mercredi 16 Août 2023, le ministre Maire de Linguere a remis la bagatelle de 29 millions 650 mille francs CFA comme subvention au profit des 23 Asc de sa commune. La subvention est ainsi composée : les 20 millions sont issus du budget de la municipalité de Linguere et le maire Aly Ngouye Ndiaye a contribué plus de 9 millions de francs . Selon le ministre Aly Ngouye Ndiaye, toutes les disciplines sportives 🙁le football, le Basket Ball, la Randonnée, les arts martiaux) entre autres sont concernées … par la subvention. Et le premier magistrat de la ville de poursuivre que c’est pour mieux accompagner les jeunes pour cette saison( des navétanes) . Profitant de cette opportunité, le ministre Aly Ngouye Ndiaye à invité les jeunes à s’investir avec zéro violence dans les stades car le sport c’est des moments d’adversité et non des moments de s’entre tuer fulmine t-il .

Face aux doléances des jeunes que sont l’amélioration des grilles de protection du stade de Linguere, la réhabilitation des portes, l’éclairage, une pelouse synthétique, le Maire de Linguere rassure sa jeunesse car il a déjà saisi le ministre des sports bientôt le stade Cheikh Tacko Koumé de Linguere se dotera d’une belle pelouse synthétique avec l’extension de la tribune. S’agissant la lumière, le ministre Aly Ngouye de dire qu’il va prendre en charge l’éclairage incessamment.

Le président de la zone B de Linguere venu assister à la cérémonie de remise des subventions Daouda Gadji de rappeler que le maire de Linguere Aly Ngouye Ndiaye n’a pas lésiné sur les moyens et à son nom, tous les présidents des ASC remercient chaleureusement le Mécène ( Aly Ngouye Ndiaye) qui a gâté sa jeunesse en leur octroyant une telle subvention. A l’en croire, cette démarche du ministre Aly Ngouye Ndiaye, suscite une grande joie chez les jeunes de sa commune. A signaler que la salle de délibération de la ville de Linguere où se tenait la rencontre était pleine comme un œuf.

Par la même occasion, d’après des jeunes de la place, les actions de développement du ministre Aly Ngouye Ndiaye ne leur surprennent pas. En clair, à l’image de son Mentor Son Excellence le Président de la République Macky Sall , l’engagement d’Aly Ngouye Ndiaye se manifeste par une loyauté inébranlable et un leadership exemplaire axé sur une vision républicaine authentique dernière toujours le Chef de l’Etat Macky Sall.

Après la remise des subventions aux associations sportives et culturelles de sa commune, le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire a entamé ce jeudi sa tournée agricole dans le département de Linguere plus précisément dans les champs des collectivités territoriales de Thiel et de Gassane. Concernant l’élection présidentielle du 25 février 2024,Aly Ngouye Ndiaye , maintient toujours sa déclaration comme candidat à la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Samba khary Ndiaye Linguere