Stockage de leurs medicaments en milieu rural: La direction santé des Forces Armées reçoit du matériel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La fondation Action-aide a remis un lot de matériels médicaux à la direction de santé des armées du camp Dial Diop. L’objectif est de le soutenir pour le stockage de leurs médicaments en milieu rural.

Pour soutenir l’Armée, la fondation Action-aide a remis un lot de matériels à la direction de santé des armées du camp Dial Diop. Selon leur porte parole du jour, Fatou Diop depuis leur création en 2017, leur association s’engage aux côtés des communautés les plus vulnérables, à travers des actions concrètes dans les domaines de l’éducation, de la santé et du développement local. « On peut citer la construction de sept classes au niveau de Kaolack et de Tivaouane, l’ouverture d’une maternité à Foundiougne et aussi l’électrification de dix villages vers le Fouta », énumère-t-elle.

Et de poursuivre : »Ayant pris connaissance des difficultés rencontrées par les médecins des Forces (Armées, pour le stockage optimal de leurs médicaments au niveau rural, l’association a souhaité manifester sa solidarité en apportant une réponse concrète à leurs besoins. C’est dans cette optique que nous avons remis sept réfrigérateurs et trois climatiseurs destinés à renforcer les capacités de stockage des structures de santé militaire ».

A l’en croire, l’association Action Aide ne compte pas s’en arrêter là, elle prévoit également dans un futur l’octroi d’une ambulance climatisée et en même temps aussi l’organisation des consultations gratuites et aussi la mise en place d’interventions chirurgicales. « A travers, ce modeste appui, nous d’abord souhaitons exprimé notre engagement enfin envers les Forces Armées Sénégalaises pour leur engagement et leur devouement au service du peuple mais encore contribuer à son échelle au renforcement du système de santé militaire », soutient-elle.

Revenant sur le choix de la direction de santé des Armées, Mme Diop indique que l’association a eu écho de leurs problèmes au niveau rural pour le stockage de leurs médicaments.