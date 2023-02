Mercenaires parmi les FDS: Abdou Karim Fofana dément

Etant l’invité du l’émission Grand jury sur la rfm, le ministre porte-parole du gouvernement s’est exprimé sur l’exfiltration de Ousmane Sonko de son véhicule puis déposé chez lui par les forces de l’ordre, des photos étranges ont inondé les réseaux sociaux. Abdou Karim Fofana qualifie cela de »manipulation » de la part de l’opposition, qui évoque la présence de mercenaires à la solde du pouvoir.

Après avoir quitté le tribunal de Dakar jeudi, le leader de Pastef et son convoi, escortés par une foule de jeunes, ont été stoppés par les forces de sécurité. Ousmane Sonko n’a pas, en effet, voulu suivre les consignes des forces de l’ordre qui voulaient que son convoi emprunte le tunnel de Soumbédioune. La tension est alors montée, poussant ces dernières à faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule qui accompagnait le leader de Pastef.

Les forces de l’ordre ont brisé les vitres de la voiture d’Ousmane Sonko. Il a été extrait puis conduit dans un véhicule blindé pour le ramener chez lui en compagnie de son avocat, Me Ciré Clédor Ly. Interrogé sur le sujet, Abdou Karim Fofana semble justifier l’acte des forces de l’ordre. ‘’Le faite d’être un opposant ne donne pas le droit d’obstruer la circulation. Il faut respecter les forces de défense et de sécurité. Lorsqu’on vous indique une voie, il faut le respecter. Pourquoi un opposant, fut-il populaire ne doit pas obtempérer aux injonctions de la police’’, a justifié le porte-parole du gouvernement.

Pour ce qui concerne la présence de nervis et de mercenaires au sein des forces de l’ordre lors des émeutes de mars 2021, Abdou Karim Fofana a nié, parlant « deb manipulation ». ‘’Nous forces de défense et de sécurité nous garantissent cette sécurité qu’il faut. Si vous voulez respecter l’ordre public, aller répondre à une convocation c’est très simple. Maintenant si vous voulez faire autre chose et imaginer que l’État va vous laisser, c’est de l’irresponsabilité. Nous comprenons l’opposition. Chaque mois, il y a une nouvelle affabulation. L’État a assez de moyens pour garantir la sécurité des personnes’’.

Le ministre porte-parole du gouvernement a également démenti le collectif de journalistes d’investigations Forbidden Stories, qui avait révélé, le mercredi 15 février, qu’une société israélienne, Team Jorge, aurait influencé des élections dans le monde, au le Sénégal en particulier.

« D’abord, je suis étonné que dans un pays démocratique comme le Sénégal où la pratique électorale a été assez éprouvée depuis 1960, où nous avons un système d’inscription aux élections, un système de vote transparent, un système de remontée des élections pour lesquels à chaque fois qu’il y a des élections, nous nous rendons compte de la robustesse de notre système avec la participation de la société civile, des journalistes, qu’on revienne encore nous parler de manipulations électorales au Sénégal. Il est impossible de procéder à une manipulation électorale. Ces questions sont dépassées. Les élections ne sont pas manipulables au Sénégal », a expliqué Abdou Karim Fofana.

MADA NDIAYE