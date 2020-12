Suppression de la Ville de Dakar : L’imam ratib Alioune Samb menace

Serigne Alioune Samb Imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar réagit à la suppression annoncée de la Ville de Dakar. Et c’est pour menacer le Chef de l’Etat et son régime. « L’Etat n’a rien à Dakar. Tout appartient aux Lébous. Qu’on ne nous pousse à la révolte. Nous ferons face à toute forme d’agression », a-t-elle martelé, dans des propos repris par Vox Populi. Il rembobine : « Que ceux qui nous gouvernent sachent que le Cap-Vert ne leur appartienne pas et ne leur appartiendra jamais (…) Nous avons des papiers clairs. Il est temps qu’on nous respecte. La France, elle-même, ne nous a jamais gouvernée. « Personne ne pourra falsifier les choses. Ce qui s’est passé en Algérie aura lieu chez nous », prédit-il.