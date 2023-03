Surpêche: Les acteurs alertent sur la raréfaction du poisson

Pour faire face à la raréfaction du poisson, le projet « Feed the future Sénégal Dekal Geej » de I’USAID a initié une réflexion sur le rôle des aires marines communautaires protégées (AMP) dans la lufle contre la

surpêche au Sénégal : facteurs explicatifs, impacts et stratégies de lufle. Les acteurs ont plaidé une démarche participative et inclusive, des stratégies de lufle contre ce fléau afin de renverser la tendance au Sénégal. Au Sénégal, le secteur de la pêche contribue de façon significative au développement socio-économique en termes de production halieutique, estimée à environ 53 480 tonnes en 2019, de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec un per capita de 29 kg, soit l’équivalent de 70% des apports en protéines animales des populations ; d’emploi avec 10 % de la population active, et en termes de contribution de manière significative à l’équilibre de la balance des paiements.

Pour maintenir ce cap et faire face à la surpêche, le projet Dekkal Geej a initié une rencontre pour y réfléchir. Selon le directeur adjoint des aires mari- times adjoint du Sénégal, Lieutenant Abdou Aziz Ndiaye, « il y avait 7 pêcheurs pour 100 poissons mais maintenant il y a 100 pêcheurs pour 7 poissons.

D’ici quelques années, il y aura 200 pêcheurs pour 7 poissons. Si on n’inverse pas la tendance, on risque de ne plus avoir de poissons dans les eaux sénégalaises ». Et de poursuivre : « Une des stratégies mise en place par le gouvernement sénégalais reste les aires marines protégées depuis 2004. Le domaine de la pêche est un domaine transversal, ce n’est pas que le ministère de l’environne- ment qui gère ce secteur. Il y a une multi-pluralité des acteurs à savoir la pêche, l’agriculture et le ministère de l’environne- ment ».

A l’en croire, en 2019, il y a eu des débarquements avec plus 500 mille tonnes pour le Sénégal. «Ce sont des volumes importants qu’il faudra mieux gérer de manière rationnelle et durable », fait-il savoir. Pour Dr Ndiaga Thiam, directeur du centre de recherche océanographique, la pêche joue un rôle important dans la vie socio-culturelle du Sénégal en termes d’entrée de devise avec en moyenne de 200 millions FCFA comme recette. « Il y a également aussi le rôle capital à l’emploi avec 17% de la population active qui travaille dans ce secteur avec la fourniture de protéines animales en moyenne de 70% des apports », renseigne-t-il. De son avis, les en- jeux sont très nombreux mais depuis plus de 300 décennies la pêche traverse un moment marqué par la raréfaction de la ressource et cela est imputable à plusieurs facteurs dont la sur- pêche. « On constate qu’il y a des pratiques de pêche prohibée destructive avec des rejets en mer avec la non sélectivité en mer des engins de pêche, les changements climatiques sur les côtes qui modifient les cycles des espèces entraînant la migration de plusieurs espèces surtout celles tropicales capturées en mer méditerranée.

Tous les indicateurs montrent qu’il y a surpêche à l’échelle nationale voire même sous régionale, régionale et mondiale », regrette-t-il. Il indique que l’exploitation pétrolière et gazière est corrélée à la pollution marine et côtière. « Il y a toujours des accidents en mer entraînant le déversement de hydrocarbures aromatiques et polycycliques qui impacte négativement ce secteur. Toute pollution est néfaste aux écosystèmes marins et côtiers », fait- il noter.

Pour y faire face, il recommande de mettre en place, un plan de référence bioécologique au plan environnemental et socio-économique avec des indicateurs. « En 2023, on va exploiter les ressources naturelles en mer avec le pétrole et le gaz, il faut essayer d’établir un indicateur de référence en essayant de suivre les indicateurs », préconise-t-il.

NGOYA NDIAYE