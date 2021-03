Tanzanie : Samia Suluhu Hassan a prêté serment

Samia Suluhu Hassan, 61 ans, est entrée dans l’histoire de la Tanzanie. Elle a prêté serment vendredi en tant que première femme présidente de ce pays d’Afrique de l’Est.

Celle qui vient de succéder au président John Magufuli décédé mercredi, s’est engagée à faire respecter la constitution de son pays.

“Moi, Samia Suluhu Hassan, promets d’être honnête et d’obéir et de protéger la constitution tanzanienne”, a déclaré la nouvelle dirigeante, lors d’une brève cérémonie dans la capitale économique Dar es Salaam.

Selon la constitution tanzanienne, la présidente, originaire de l’archipel semi-autonome de Zanzibar doit rester au pouvoir jusqu’à la fin prévue du mandat de son prédécesseur, soit en 2025. Elle a été la colistière de John Magufuli lors des élections de 2015 et 2020.

La succession de Magufuli sera assurée comme le stipule la constitution tanzanienne la vice-présidente. Samia Suluhu Hassan. L’arrivée d’une femme à la tête de ce pays d’Afrique de l’Est est un fait inédit.

La donne vient de changer, Samia Suluhu Hassan reste aux commandes du pays jusqu’en 2025. Il pourra alors affronter lors de la prochaine présidentielle l’opposant entre Tundu Lissu. Un duel homme-femme en perspective, tout aussi inédit pour le pays.

Une course à deux vitesses entre Tundu Lissu et la présidente Suluhu aujourd’hui, Tundu Lissu écraserait Suluhu. Selon l’analyste Javas Bigambo. Parce que, affirme-t-il, Tundu Lissu est habile, il sait comment galvaniser les foules, il a une dextérité politique admirable et a le charisme et la passion qui, manquent beaucoup à la présidente Suluhu et c’est là le problème.”

Et entendant, Samia Suluhu Hassan, 61 ans va devenir la première femme a occupé le fauteuil présidentiel en Tanzanie. Beaucoup prédisent qu’elle va gouverner sous l’influence du clan Magufuli et des renseignements. Rendez-vous sur le terrain.