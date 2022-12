Technologie: « LAfricaMobile » poursuit son développement à l’international

Première plateforme de communication et marketing mobile en Afrique, LAfricaMobile se lance en République démocratique du Congo qui sera sa tête de pont en Afrique centrale. Elle compte plus de 200 clients et a déjà interconnecté plus de 30 opérateurs télécoms dans 20 pays.

Le Sénégal constitue un hub de startups qui peuvent réussir ailleurs en Afrique, cela n’est plus à démontrer. En témoigne LafricaMobile (« LAM ») qui continue de se développer à l’international en ouvrant des bureaux en RDC. Une directrice régionale, basée à Kinshasa, vient d’être nommée pour chapoter l’Afrique centrale. Dans le même temps, LAM est en train de mener une levée de fonds. Fin 2019, à l’issue d’un tour de table, elle avait déjà levé 300 millions de F CFA auprès du fonds d’investissement Teranga Capital et de la société française Abysse. Ce financement a servi à accélérer le déploiement sous régional de la start-up sénégalaise et à renforcer son activité de recherche et développement.

« LAfricaMobile est une plateforme de communication multi-opérateurs et multicanale », explique son DG et co-fondateur Malick Diouf. « C’est grâce à notre innovation d’interconnexion et d’interopérabilité de différents systèmes et opérateurs que nous simplifions la vie des entreprises et des consommateurs et que nous avons pu nous développer à l’étranger ». Plus précisément, LAM offre des services de SMS pour mener des campagnes marketing, des services USSD (codes #2121#) pour simplifier la communication avec les consommateurs, du « push vocal » pour envoyer des messages vocaux aux personnes analphabètes dans les langues locales africaines, une application gérant la distribution de crédit téléphonique (« air time »), ou encore une application permettant d’échanger avec ses clients via WhatsApp.

Autre preuve de son internationalisation : LAM a participé il y a quelque temps, pour la quatrième fois, à l’événement mondial et incontournable de la mobilité, le Mobile World Congress, à Barcelone. Elle a, également obtenu, début 2022, la certification ISO 27001, la seule norme internationale auditable qui définit les exigences d’un SMSI (Système de Management de la Sécurité de l’Information). Un gage de qualité et de sécurité. LAM est l’une des toutes premières, et rares, startups de l’espace UEMOA à détenir cette certification.

Pour rappel LAM est une entreprise panafricaine qui existe depuis 2014. Elle est devenue la première plateforme de communication et marketing mobile en Afrique, qui veut faire de la téléphonie mobile un levier de croissance pour les entreprises africaines. C’est une start-up de Services à Valeur Ajoutée (SMS, USSD, Voix, Airtime) spécialisée dans les services d’interconnexion et d’intégration de messagerie mobile pour les entreprises. Elle compte aujourd’hui plus d’une centaine de clients dans plus de 20 pays et a interconnecté plus de 30 opérateurs télécoms.