Technologie : Thomas Pesquet en route pour la Station spatiale internationale

La capsule Crew Dragon avec à son bord Thomas Pesquet a été lancée en direction de la Station spatiale internationale (ISS) comme prévu par la Nasa et SpaceX, ce vendredi 23 avril 2021, à 11 h 49, heure de Paris. Arrivée prévue d’ici 23 heures.

La capsule Crew Dragon de SpaceX avec à son bord Thomas Pesquet — et trois autres astronautes — a été lancée avec succès ce vendredi 23 avril 2021, à 11 h 49, heure de Paris. C’était la première fois qu’une capsule Crew Dragon était réutilisée dans le cadre du programme commercial de SpaceX.

Après le report du lancement en raison d’une météo défavorable hier, l’équipage attendait à bord de la capsule depuis quelque 2 h 30 lorsque la fusée s’est enfin arrachée du sol. Les astronautes y resteront pendant 23 heures de plus avant que le Crew Dragon s’arrime à la Station spatiale internationale (ISS), demain, samedi, à 11 h 10, heure de Paris.

Du côté du centre spatial Kennedy (États-Unis), le décollage a eu lieu de nuit, offrant des images étonnantes et magnifiques du lanceur. Notamment lorsqu’il s’est hissé jusque dans la haute atmosphère, à plus de 30 kilomètres d’altitude, quelque deux minutes après le décollage. Les gaz se sont élargis naturellement, sous l’effet d’une baisse de pression. Éclairés par le Soleil, ils ont pu former comme une nébuleuse artificielle.

Et une fois la capsule en orbite, les images ont enfin dévoilé l’identité d’un passager secret, une peluche mascotte de l’équipage, « marqueur de zéro gravité » : un pingouin ! Notez aussi que quelques minutes seulement après le décollage du Crew Dragon, Thomas Pesquet est passé au-dessus de nos têtes. L’ISS, elle, sera visible depuis la France dans le courant de la semaine prochaine, avant le lever du jour.