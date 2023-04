Tensions entre pêcheurs de Cayar et ceux de Mboro : Le procès renvoyé au 14 avril

Le procès des 40 pêcheurs de Cayar et de Mboro qui ont comparu, ce mercredi 12 avril 2023, devant le Tribunal de Thiès, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d’homme et destruction de biens appartenant à autrui, a été renvoyé au vendredi 14 avril 2023.

Ce mercredi matin, «l’affaire n’a été enrôlée au Tribunal de Thiès», selon l’un des avocats de la défense, Me Oumar Faty. Ce procès fait suite aux violents affrontements du 2 avril 2023, ayant opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la Grande-Côte.

Pour rappel, les populations du village traditionnel de Cayar se sont réveillées, tôt le 2 avril, dans la confusion totale du fait d’une violente bataille rangée ayant opposé les pêcheurs autochtones de cette localité à ceux saisonniers de Mboro.

De violentes échauffourées survenues dans la soirée du samedi 1er au dimanche 2 avril 2023, à hauteur de Khondio, à Mboro Ndeund Kat, un autre village de pêcheurs, et ayant endommagé des pirogues qui ont été brûlées, occasionné plusieurs blessés de part et d’autre, lesquels s’en sont sortis avec des brûlures. Ils ont été acheminés, les uns, au Centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, les autres, à l’hôpital Saint Jean-De-Dieu et au Centre de santé de Mboro.