Tensions Politiques au Sénégal: Le CUDIS demande le lever du blocus autour du domicile de Sonko

Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) a observé avec un grand regret l’ampleur et la gravité des violences qui ont marqué notre cher pays du 01 au 03 juin. Ces violences ont bien malheureusement généré plus d’une quinzaine de morts, majoritairement des jeunes à la fleur de l’âge qui représentaient l’espoir de leur famille. Dans un communiqué rendu public ce jeudi le CUDIS a demandé au gouvernement de lever le blocus autour du domicile de l’opposant Ousmane Sonko.

A l’entame de leur propos, le CUDIS a présenté ses condoléances à toutes les familles éplorées ainsi qu’à toute la nation qui perd des symboles de ses forces vives à qui elle devait pourtant protection et accomplissement. Ledit cadre souhaite également aux blessés une rémission totale et aux impactés psychologiques, sociaux, économiques et politiques une grande capacité de résilience.

Poursuivant son objectif de sauvegarder par tous les moyens la paix et l’exceptionnalité du vivre ensemble, le CUDIS a multiplié ces dernières semaines les rencontres et discussions avec nos vénérables khalifes généraux et les acteurs politiques de tous bords. Le CUDIS s’est réjoui de l’accalmie observée et a recommandé à tous les acteurs de poursuivre les efforts dans le sens de la décrispation amorcée et l’apaisement du climat politique.

Dans cette lancée, il a invité le Gouvernement en premier lieu de Lever le blocus autour du domicile de l’opposant Ousmane Sonko mais également d’entreprendre toutes actions allant dans le sens de favoriser des discussions sincères, inclusives et constructives, tout en regrettant regret l’ampleur et la gravité des violences qui ont marqué notre cher pays du 01 au 03 juin. Ces actions contribueront sans nul doute à faciliter les démarches entreprises pour renouer les fils du dialogue entre tous les acteurs, sous la houlette des chefs religieux et de toutes les bonnes volontés impliquées dans la médiation.

MADA NDIAYE