15 T de sachets en plastique saisis

La Douane a engagé d’intenses opérations de bouclage des couloirs et réseaux de trafics. Ce qui a permis au Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la fraude de Thiès (GPR) de mettre la main sur 15 tonnes de sachets en plastique. Selon un communiqué du bureau des relations publiques et de la communication de la Douane, l’opération s’est déroulée au marché central de Mbour jeudi passé après d’intenses investigations menées par le GPR, dans le cadre de la lutte contre l’importation de sachets en plastique. Ces actions entrent dans le cadre de la mise en œuvre du concept de Douane verte et participent à la protection de l’environnement, indique la même source. Outre les sachets plastiques, une grosse quantité de piles électriques de type Hellesens falsifiées et des insecticides de provenance douteuse ont été saisis lors de l’opération de Mbour. A rappeler que le GPR avait saisi 62 tonnes de sachets en plastique entre avril et juin.

