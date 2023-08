Thiès: Démantèlement d’un réseau de fabrication et de vente d’armes à feu

La Section de recherches (SR) de Thiès a démantelé un vaste réseau de fabrication, réparation et de vente d’armes à feu. Les gendarmes ont effectué une descente musclée à Pout où ils ont saisi une dizaine d’armes à feu et une trentaine de munitions.

Un forgeron âgé de plus de 60 ans, était à la tête d’un mafia de trafique d’arme à la cité du Rail. En effet, I. Diaw, parce que c’est de lui qu’il s’agit, tenait discrètement son atelier où il achetait, réparait et vendait clandestinement des armes à feu et munitions. Le vieil homme a agi durant plusieurs années sans être nullement inquiété.

Après investigations, le gendarme en chef de cette unité d’élite et ses hommes se sont déployés à Pout. La perquisition de l’atelier du vieux I. Diaw s’est révélée fructueuse. Au total, une dizaine d’armes (dont 3 fusils et 5 armes artisanales avec leurs chargeurs) et une trentaine de munitions, ont été saisies. Mis aux arrêts et interrogé sur procès-verbal, le forgeron a lâché le morceau.

L’homme âgé de plus de 60 ans a confié qu’il a agi clandestinement depuis plusieurs années. Le forgeron a, dit-il, hérité ce métier de son père.

Poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation dont trafic, détention, vente illégale d’armes à feu et de munitions, I. Diaw a été présenté hier mercredi au procureur de la République, d’après toujours nos confrères. En attendant, l’enquête suit son cours.