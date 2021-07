La Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) – Thiès a procédé à la désinstallation de plus de 5 000 bornes “irrégulièrement” implantées, dans les villages de Thiaoune sérère et Thiaoune bambara, nichés dans la commune de Chérif LO.

Une opération menée afin d’éviter ce qui s’était passé à Mbour 4, dans le cadre de la politique de prévention de la DSCOS, selon les explications du Commandant de la Brigade de la DSCOS – Thiès, Habibou Ndiaye.